Открытое письмо выпускников МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова» о ситуации с гуманитарным направлением

Мы, нижеподписавшиеся, представляем гимназическое сообщество. Здесь только малая часть людей, которые в короткие сроки смогли подписать этот текст. Гимназическое сообщество гораздо больше, нас всех объединяет благодарность к тому учебному заведению, в котором мы учились. Мы возмущены, что в настоящее время администрация гимназии не считает необходимым сохранять те стандарты и ценности, которые составляли суть этой уникальной для города, региона и для России в целом школы.

Как нынешний директор и региональные органы управления образованием отличают «эффективный менеджмент» от ситуации, когда директор не слышит учителей, учеников, родителей, общественность, не понимает сути учебного заведения, которое возглавляет. Мы увидели длинное эмоциональное письмо отважившихся на публичность пятнадцатилетних подростков. В ответ на него директор гимназии перечислила четыре нормативных правовых акта с указанием дат и редакций последних версий этих документов.

Все это выглядит как репрезентация власти директора, какой-то тотальный разрыв коммуникации. В законах ведь не прописываются требования к директору соблюдать ценности учебного заведения с такой историей и значением для города, даже региона и стольких людей. Нет требований работать над подбором учителей такого же высокого уровня взамен тех, что уходят. Нет требования удерживать хороших учителей, понять, почему они уходят и сделать выводы.

Законы рынка как бы говорят директору гимназии: нет спроса, нет и предложения. Но мы не знаем, что стоит за этим «отсутствием спроса». Вернее, мы достоверно знаем, что на родителей и детей оказывается давление (как в общеизвестной в России традиции писать заявления об увольнении «по собственному желанию», когда тебе не оставляют выбора). Кроме того, развитие гуманитарного направления в школе «заброшено», не считается приоритетом.

Мы знаем, как жила гимназия многие годы, потому что пришли в нее со дня открытия и потом все время сохраняли связь. С самого начала работал сильнейший блок гуманитариев, во внешнем мире гимназия во многом была представлена этими гуманитарными и междисциплинарными проектами. Все эти приглашения в Останкино, площадка проведения фестиваля Тарковского, собственные театральная и телевизионная студии, научно-методические издания, туристические слёты, гимназические балы, встречи с заслуженными деятелями культуры, проведение мастер-классов лучших учителей России, победителей конкурсов «Учитель года», работа «Учительской газеты» в стенах гимназии – результат сложной и серьезной работы директора и учителей.

Сворачивание гуманитарного направления гимназии – это ошибка, недальновидность, регресс всего учебного заведения. Неспособность управлять школой так, чтобы уважительно относиться ко всем участникам процесса, неспособность увидеть и поработать с негативной обратной связью без публичного обсуждения в СМИ – это маркер непрофессионализма.

Считаем необходимым привлечь внимание профессионалов, системообразующих людей для Гимназии, людей, принимающих решения в сфере образования, к принимаемым решениям текущего директора гимназии, к показателям кризиса выстроенной системы принятия решений в гимназии. Считаем, что невмешательство в сложившейся ситуации будет означать, что мы являемся свидетелями разрушения очень сложного, уникального, важного для общества образовательного института. Банальна мысль, что строить сложно, а разрушать – легко, но это и правда происходит на наших глазах, какими бы модными словами (оптимизация, законы спроса, эффективный менеджмент в сфере образования и т.д.) мы не прикрывались.

Выпускники МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова» 1995 года выпуска:

Андреас Алина, преподаватель английского языка и экономики, Брауншвейг, Германия

Бикеева Рита Зекировна, экономист, учитель английского языка ГБОУ Школа № 2009, г. Москва

Билецкая Мария Семеновна, учитель обществознания НОЧУ "Школа "Муми-Тролль", г. Москва

Булаш Ольга Михайловна, действительный член Европейской академии естественных наук, отдел культурологии, Ганновер

Гавриленко Тарас Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры АСОИУ Сургутского государственного университета

Гапонов Вадим Владимирович, предприниматель

Гельфанд Роман Михайлович, предприниматель, управляющий ЛДЦ "Биомедицина"

Герасименко Алина Игоревна, предприниматель, специалист по международным маркетинговым стратегиям, Франция

Гопеева Ульяна Владимировна, психолог, индивидуальный предприниматель

Давенпорт Евгения, инструктор-преподаватель русского и испанского языков, факультет иностранных языков, Университет Южной Флориды, Флорида, США

Долматова Марина Сергеевна, юрист

Левенко Юлия Александровна, бухгалтер, ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Задорожняя Елена Юрьевна, заведующий архивом КНГК-ИНПЗ

Каролинский Илья Михайлович, Первый Вице-Президент, EFG Bank, Швейцария

Кесарев Алексей Викторович, директор ООО Аттестационный Центр «Независимая Экспертиза Качества Сварки»

Липай Юлия Анатольевна, ведущий эксперт Уральского ГУ Банка России

Меркулова Наталья Александровна

Моссур Оксана Викторовна, руководитель дизайн-бюро Оксаны Моссур

Сальникова Елена Борисовна, домохозяйка, воспитывает 8 детей

Сидоров Илья Александрович

Сорокина Вероника Анатольевна, чемпионка России по фрирайду, дважды обладатель Кубка России по фрирайду, призёр международных соревнований по фрирайду, участница Freeride World Tour, член Ассоциации горных гидов РФ

Тимофеева Оксана Викторовна, доктор философских наук, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Тюменского государственного университета

Уфимцева Анна Николаевна, заместитель председателя комитета экономического развития администрации Сургутского района

Шереметьева Ольга Александровна

Шувалова Ольга Ивановна, врач-кардиолог, к. мед. н., доцент кафедры внутренних болезней Сургутского государственного университета