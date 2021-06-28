Как Югре достичь коллективного иммунитета для победы над коронавирусом

Что такое коллективный иммунитет в Югре? И когда он поможет нам остановить ковид и надежно от него защититься?

Откуда взялась цифра в 755 755 жителей, которых мы паланируем вакцинировать от ковида? Это 60 процентов взрослого населения округа. По аналогии с гриппом именно такое количество прививок позволяет не допустить эпидемии в округе. Одна особенность — при профилактике гриппа вакцинируем и детей, существующие вакцины позволяют это делать.

755 755 привитых югорчан + переболевшие ковидом + дети (если и болеют ковидом, то в легкой форме) = более 90 процентов жителей.

Этого достаточно, чтобы предотвратить распространение инфекции. Общая формула коллективного иммунитета именно такая. На сегодня в Югре привит каждый четвертый взрослый — 329 184 человека. На карте — выполнение плана вакцинации по муниципалитетам округа. Различия кратные!

Предлагаю отстающим срочно подтянуться!