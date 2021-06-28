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Что такое коллективный иммунитет и откуда взялась цифра в 755 755 жителей, которых мы паланируем вакцинировать от ковида

Как Югре достичь коллективного иммунитета для победы над коронавирусом

Что такое коллективный иммунитет и откуда взялась цифра в 755 755 жителей, которых мы паланируем вакцинировать от ковида
Фото со страницы автора в Facebook

Что такое коллективный иммунитет в Югре? И когда он поможет нам остановить ковид и надежно от него защититься?

Откуда взялась цифра в 755 755 жителей, которых мы паланируем вакцинировать от ковида? Это 60 процентов взрослого населения округа. По аналогии с гриппом именно такое количество прививок позволяет не допустить эпидемии в округе. Одна особенность — при профилактике гриппа вакцинируем и детей, существующие вакцины позволяют это делать.

755 755 привитых югорчан + переболевшие ковидом + дети (если и болеют ковидом, то в легкой форме) = более 90 процентов жителей.

Этого достаточно, чтобы предотвратить распространение инфекции. Общая формула коллективного иммунитета именно такая. На сегодня в Югре привит каждый четвертый взрослый — 329 184 человека. На карте — выполнение плана вакцинации по муниципалитетам округа. Различия кратные!

Предлагаю отстающим срочно подтянуться!

Нет описания фото.

Возможно, это изображение (карта и текст «исполнение плана вакцинации от COVID-19 в югре на 28.06.2021 берёзовский район 88% белоярский район 26% октябрьский район советский ханты-мансийский район нягань когалым сургутский район югорск радужный покачи o ханты-мансийск нефтеюганск сургут нижневартовский район урай кондинский район лангепас мегион нижневартовск ыть-ях нефтеюганский нефтею район COVID вакцина»)


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Сегодня в 09:55, просмотров: 206, комментариев: 2
Комментарии:
Румпельштильцхен
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Сегодня в 10:30
СИА-пресс надо разрешить каменты без цензуры для ответа на подобные завывания.
Румпельштильцхен
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Сегодня в 10:31
Кстати, г-н Добровольский, а свой QR-код о вакцинации народу предъявить не желаете?
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