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​Как так? Почему мы устраиваем пир в разгар эпидемии?

Двойные стандарты российской власти убивают веру в необходимость ограничений и вакцинации

​Как так? Почему мы устраиваем пир в разгар эпидемии?
Фото со страницы автора в Facebook

Это какой-то лютый … (пипец)! Нет замены этому слова, чтоб описать происходящее! То, что сейчас творится, нормативной лексикой не опишешь!

Рестораны пускают по QR-кодам, кинотеатры работают с 50-процентной загрузкой, а иные и вовсе закрыты, детские центры уж полтора года не работают, отменяют фестивали и концерты, бизнес попросту убивают.

Но в это же время, в Питере проходят «Алые паруса», где десятки тысяч выпускников, без намека на социальную дистанцию и прочие меры безопасности празднуют выпускные.

В Питере! Где самая большая смертность за сутки! Да что Питер. Посмотрите, что в Сочи и на прочих курортах творится. Ковид? Нет, не слышали!

Тут два варианта: либо вся статистика и цифры зараженных и смертности липовые, либо губернатор Санкт-Петербурга и ему подобные – преступники. Если ты руководитель маленького предприятия, и у тебя получил травму или не дай бог погиб человек на производстве — ты точно сядешь. А тут после подобных мероприятий будет просто море трупов. И эти люди умрут благодаря конкретным людям, допустившим это.

Такие двойные стандарты, привели к тому, что у нас люди максимально не верят власти, в вакцинацию, и в нашу вакцину в частности!

Ну как так-то? В разгар эпидемии, устраивать пир? Или нет эпидемии? А тогда почему бизнес кошмарят?! Почему вогнали в долги и убытки целые индустрии?!

Великий Шер-Хан привился только недавно. Его Табаки всенародно объявил, что пока не привит, ссылаясь на высокий уровень антител. Но почему ему можно не делать прививку, а мне, у которого после ковида все еще антитела выше нормы, в обязательной форме заставляют ее сделать?!

Но меж тем, народ уже не пряником, а нехилым кнутом загоняют на вакцинацию.

Но как можно верить, после всего этого?

Я не антипрививочник, и точно понимаю пользу вакцин. Но государство в лице его холуев максимально демонстрирует необязательность прививок и соблюдения мер безопасности. Ну так что мучить-то народ репрессиями?

У нас было больше полугода, чтобы в спокойном режиме запустить процесс вакцинации, причем, не огульно всех и вся, а тех, кому это точно необходимо. Но, видимо, было не до этого. Праймериз, выборы и все такое.

И тут, БАЦ! Неожиданно, третья волна! У нас, как правило, все неожиданно. То зима настала неожиданно в декабре, а коммунальные службы не готовы, то дождь пошел, а его никто не ждал летом, то ковид откуда ни возьмись пришел в третий раз.

Не прав был классик. Беда России не только дураки и дороги! Тут похоже проблемы серьезней!

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Сегодня в 15:23, просмотров: 311, комментариев: 1
Комментарии:
sst
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Сегодня в 15:41
я бы добавил краснодар по справкам а в турцию в шортах....такая власть и такие горе управленцы сами себя закапывают....

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