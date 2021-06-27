В Москве полицейские выволокли из МФЦ женщину без сознания, потому что она не надела маску

В Москве полицейские напугали женщину, которая находилась в МФЦ без маски, до обморока, а после выволокли ее бессознательное тело из здания, протащили по асфальту и пытались запихать в патрульный автомобиль. Обращались как с тушкой после убоя.

Видео происшествия выложила на личной странице в фейсбуке муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова. Если чувствуете в себе моральные силы, посмотрите.

Также депутат процитировала сына потерпевшей:

«Это моя мама ей 52 года мать 4х детей, мне 32, брату 28, сестре 14 и младшему брату 8. Ей стало плохо от жары в мфц, сняла маску пока ждала талон, подошли сотрудники мфц, пригрозили если немедленно не оденет, вызовут полицию, что и сделали. На момент когда приехала полиция мама была в маске и сидела получала в окошке социальную карту. Подошли, не представилась, начали требовать документы, и проехать с ними, мама их просто игнорировала. Потом один из них додумался ткнуть на секунду маме в лицо своей ксивой, формально представившись, и на просьбу мамы прочитать его фамилию, так как она не успела прочесть отказал. Стали под локти пытаться ее силой вытащить из мфц, на требования разъяснить основание задержания не реагировали, когда мама начала выдергивать руки и сопротивляться стали надевать наручники как раз начало видео. Младшая сестра с братом в это время сидела в машине ждали маму, если бы добрые люди ее не позвали может бы и не успели так быстро среагировать и остановить произвол. Уже через час задержания полицейские поняли что перегнул и палку и стали давать заднюю, дажеперестали мою мать называть психбольной и грозить ей 15ти сутками ареста за оказание сопротивления полиции» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

А вот официальный комментарий пресс-службы ГУ МВД по Москве:

«25 июня в территориальный отдел полиции Северного округа г. Москвы поступил вызов из Многофункционального центра, расположенного на улице Куусинена. Заявительница сообщила, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.

Для дальнейшего разбирательства женщина была доставлена в отдел полиции, где в отношении нее были составлены административные протоколы по статьям 3.18.1 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы» и 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения».

Все предельно понятно – женщина, отсутствие маски, бравые полицейские, которые берегут нас от распространения коронавирусной инфекции. Мы в Сургуте с таким сталкивались ни раз. Вспомните, как была задержана помощница депутата думы Сургута Наталья Макагон. В войне все средства хороши, ведь так? Тяжесть преступления не обязательно должна влиять на методы, применяемые к возможному нарушителю.

Я сегодня до четырех утра не могла уснуть, потому что под моими окнами рядом с круглосуточной пивной лавкой развлекалась пьяная компания. Местные дегенераты, который стараются далеко не отходить от алкоточки, слушали музыку, гремели дверями своих «автотазов», блевали, то дрались, то смеялись. Когда к ним подошел охранник и сказал, что вызовет полицию, отправили его в пешее путешествие, а также уточнили, что они вертели на детородном органе полицейских, которые могут приехать.

Я позвонила в дежурную часть. Потому что мы так развлекаемся каждую ночь, уже, честно, нет сил. Но полиция не приехала. Я думаю: может это потому, что я не сказала, что компания была без масок? А она была без масок…