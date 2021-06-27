Председатель Думы города Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем молодежи

Уважаемые сургутяне!

27 июня – День молодежи! Я поздравляю всех юношей и девушек с этим замечательным праздником! Сегодня вы – молодежь, а завтра – взрослые люди, которые возьмут на себя ответственность за благополучие нашего города. И именно от вас зависит, как мы будем жить через десять, двадцать, тридцать лет. Поэтому очень важно, чтобы каждый молодой человек сегодня чувствовал свою причастность к судьбе города и к судьбе своей страны!

У вас сейчас счастливое время – время открытий и свершений. Время, когда можно строить самые смелые планы и претворять их в жизнь с полной уверенностью в своих силах и возможностях. Это тот самый прекрасный период, когда все в ваших руках! Действуйте, дерзайте и верьте в себя!