Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем молодежи

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём молодёжи!

Я всегда с радостью встречаюсь со школьниками и студентами, представителями молодежных объединений, убеждаясь, что у нас растет достойная смена. У каждого поколения есть свои сильные стороны. У вас, сегодняшней молодежи - это открытость, прогрессивность, неравнодушие и чуткость к несправедливости. Я высоко ценю вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни района. Уверен, вы сохраните лучшие традиции, продолжите эстафету добрых дел в Сургутском районе и родной стране.

Наш депутатский корпус стремится создать условия для того, чтобы вы могли реализовать творческие и интеллектуальные способности, состояться в профессии и в личном плане. Мы всегда открыты для общения и готовы помочь во всех добрых начинаниях.

Желаю успевать всегда и во всем, сохранять энтузиазм, смело творить и идти вперед! Пусть воплотятся в жизнь самые амбициозные планы!

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района