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​Администрация гимназии не просто обедняет образовательный процесс, но разрушает проверенную временем педагогическую систему

Открытое письмо педагогов гимназии «Лаборатория Салахова» к губернатору Югры Наталье Комаровой

​Администрация гимназии не просто обедняет образовательный процесс, но разрушает проверенную временем педагогическую систему
Фото plaso.pro

Уважаемая Наталья Владимировна! Обращаются к Вам педагоги гимназии «Лаборатория Салахова», которые проработали в ней более 25 лет и прошли весь путь становления, заслуженной славы и признания гимназии как одного из лучших образовательных учреждений не только нашего округа, но и страны в целом. В настоящее время мы находимся на заслуженном отдыхе, но проблемы и дела гимназии нас по-прежнему очень волнуют.

В июне этого года одной из основных проблем для гимназистов девятых классов гимназии «Лаборатория Салахова», их родителей, а также для многих бывших и нынешних салаховцев стало решение сегодняшней администрации учебного заведения о ликвидации гуманитарного направления. Обращение самих девятиклассников, родителей, выпускников-гимназистов напрямую к директору и в департамент образования Сургута, а также в СМИ Сургута не поняты и проигнорированы руководством гимназии.

Директор упирает на наличие всего 12 заявлений учащихся для поступления на гуманитарное направление, забывая сказать, что изначально было объявлено об отсутствии набора в гуманитарный класс в связи с его неоткрытием! Мы, учителя гуманитарного направления, которые воспитали несколько поколений гимназистов-гуманитариев, множество победителей и призеров региональных и заключительных этапов Всероссийских олимпиад школьников по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, экономике, научных конференций «Шаг в будущее», не понимаем, каким образом гуманитарные классы стали не угодны руководству гимназии «Лаборатория Салахова».

Родители и гимназисты в своем открытом письме, опубликованном на сайте регионального агентства СИА-ПРЕСС, подробно и аргументированно обосновывали особенность гимназического образования как гуманитарного в первую очередь. В нашей гимназии Салахова с ее основания были созданы условия для реализации гимназистами способностей в разных направлениях: техническом, химико-биологическом, гуманитарном. И это давало свои результаты.

Сегодня же администрация гимназии, исключая из программы десятого класса возможность получить обучающимися дополнительные знания по ряду гуманитарных предметов, лишая их возможности полноценного развития в интересующем ребят гуманитарном направлении, не просто обедняет образовательный процесс, но разрушает апробированную, проверенную временем и поколениями успешных выпускников педагогическую систему.

Сейчас, чтобы снизить накал выступлений недовольных, администрация объявила об открытии еще одного десятого класса по социально-экономическому направлению, и предлагает всем желающим записаться туда, говоря, что программа этого направления позволит иметь достаточное количество часов на изучение истории и обществознания. Правда, речи о том, чтобы внутри этого класса вычленить гуманитарную группу, не идет.

Но ведь ФГОС позволяет внутри социально-экономического класса сделать отдельную группу в 12 человек с отдельным учебным планом. В нем не должно быть выделено то количество часов на математику, которое предполагается на соц-экономическом направлении; и это позволит полностью удовлетворить запрос учащихся на дополнительные часы по литературе, зарубежной литературе, мировой художественной культуре, латинскому языку, т.е. на гуманитарные предметы.

Сложность вся в настрое администрации гимназии, которая не хочет найти индивидуальный подход к талантливым гуманитариям и тем, кто хочет реализовать себя именно в этом направлении. К сожалению, процессы, происходящие сегодня в гимназии, заставляют думать, что подобное отношение нынешней администрации к когда-то отстроенной и выверенной педагогической системе есть не стремление модернизировать и усовершенствовать эту систему, а желание действовать малыми усилиями или бездействовать вовсе! Все изложенное выше заставляет нас напрямую обратиться к Губернатору Югры и в департамент образования Югры, т.к. помочь взывающим к справедливости девятиклассникам и их родителям сможете, похоже, только Вы.

Н.Н. Сидорова, Заслуженный учитель России, учитель истории и обществознания «Лаборатория Салахова» до 2020 года

О.А. Ткаченко, Заслуженный учитель России, учитель литературы, заведующая гуманитарной кафедрой гимназии до 2016 года

И.С. Берманас, Заслуженный учитель России, учитель литературы, заведующая телестудией гимназии до 2017 года


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Сегодня в 11:08, просмотров: 117, комментариев: 0
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