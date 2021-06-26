Почему одни массовые мероприятия в России отменяют, а другие — проводят?

В Туле отменили фестиваль «Дикая Мята» за полдня до открытия, организаторы попали на какие-то жуткие суммы: причина, конечно же, коронавирус. В Санкт-Петербурге накануне прошел традиционный грандиозный выпускной «Алые Паруса».

СМИ как-то деликатно показывают сцену и то, что на ней происходило, ну и, естественно, эффектный парусник — а вот развернуться и посмотреть на зрителей как-то особо никому не пришло в голову.

А посмотреть есть на что, судя по фото, которое разместил в фейсбуке журналист Михаил Козырев.

Я напомню, что в стране вовсю кричат о необходимости прививаться, о третьей волне короны, индийском штамме и прочих ужасах. И — да, отменяют независимые музыкальные фестивали. И — да, проводят государственные праздники.

То мы единение с Крымом в заполненном Олимпийском лицезреем, то массовый выход во взрослую жизнь выпускников… Про мелочи типа Бала медиков даже говорить не буду.

Получается какая-то шизофрения. Дикая Алая шизофрения: новый подвид, при котором власти одной рукой устанавливают ограничения, а другой — с легкостью сгоняют народ на массовые праздники, где эти ограничения «не считаются». И показывают пример отношения ко всем законным, легитимным требованиям здравого смысла.

Школьники вчера отлично потусили в толпе на «Алых Парусах» — так какого черта, извините, сегодня вы их будете штрафовать за отсутствие маски, надетой на подбородок, в торговом центре?..