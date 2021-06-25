Сургутянам покажут, что строится в парке «За Саймой»

Новость о том, что в сургутском парке «За Саймой» творится что-то неладное, прогремела на весь округ. В экономическую столицу округа приехал сопредседатель ОНФ в Югре Александр Колодич. Встреча должна была раскрыть все недостающие элементы большого пазла под названием «благоустройство». На ней присутствовали замглавы Сургута, представители городского управления капитального строительства; компании, разработавшей проект благоустройства парка; и подрядной организации, выполняющей работы на том месте, где буквально недавно оградили территорию.

Именно этот забор взволновал общественность. Точнее то, что будет делаться за его непроглядными стенами.

В администрации Сургута в очередной раз подчеркнули, что футбольного поля в этой части парка не будет! И многолетние деревья никто вырубать не собирается! Как на месте планируемого ранее поля оказалось более 200 деревьев вместо 12, пояснил Андрей Матыцин, генеральный директор компании «Среда комфорта», которая разработала проект: «Когда по факту уже вышли на строительство, обнаружилось, что количество мелких деревьев гораздо больше, чем предполагалось. Были просчитаны только крупные деревья – их порядка 15. На объект неоднократно совместно с рабочей группой выходили, это было в зимний период. Возможно, какие-то моменты не были учтены, потому что сложно было определить точное место расположения площадки и точное количество деревьев».

Сегодня в парке «За Саймой» ведутся работы по обустройству трех зон. За них горожане сами проголосовали еще в прошлом году. «Все объекты, которые сейчас реализуются в парке «За Саймой», в том числе спортивная площадка, ботаника и благоустройство набережной – все это проходило через конкурсные процедуры по 44 федеральному закону. Соответственно вся документация выложена в открытом доступе на электронной площадке государственных закупок. Любой желающий сможет ознакомится с ней», – подчеркнул Валерий Фомагин.

Выходит, те, кто сейчас кричит о том, что в глаза не видел проектов, просто не удосужились с ними ознакомиться. Но горожанам дали обещание: в ближайшее время помимо паспорта объекта на заборе появится дополнительная информация о проводимых работах.

Что касается огороженной площадки: здесь будет очищена зеленая зона от мелкого ивняка, сухостоя и прочего лесного хлама, появится смотровая площадка вдоль берега. Объект некапитальный и никакого ущерба экосистеме не несет, подчеркнул директор «Управления капитального строительства» Сургута Александр Гребешок. Он также заверил, что сейчас прорабатывается вопрос замены футбольного поля в проекте на нечто другое, что будет возможно воплотить без серьезных вмешательств в природу. Несмотря на то, что сейчас работы приостановлены, подрядчик намерен завершить дело в срок. Благоустроенную набережную горожане получат в феврале 2022 года.

Для успокоения всех радеющих за парк на следующей неделе будет организован сбор рабочей группы, общественности, блогеров, где они смогут получить ответы на свои вопросы, заявил Валерий Фомагин.