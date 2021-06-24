Поставить прививку от коронавируса – личная ответственность, но власти на нее не рассчитывают

Для начала: я считаю, что прививаться от коронавируса (как и от любой другой опасной заразы) нужно. От вступления в ряды антипрививочников меня спасает доверие к проверенным источникам информации. Я уже тут рассуждала о том, почему нам так сложно поверить властям, когда они говорят очевидную правду.

Сегодняшние новости показали, что нашим правителям все-таки чуждо цивилизованное общение с народом. Они сделали все, чтобы народ им не доверял, а теперь, когда пришла пора делать выводы из своих ошибок, решили действовать проверенным способом: закрутить гайки потуже.

Вакцинация у нас остается добровольной. Но не для тех, кто работает в «бюджете». Не для тех, кто работает в общепите. Не для тех, кто работает в нефтянке, кстати, тоже. И не для тех, кто рискует отдыхать на курортах Краснодарского края. Почему бы не напомнить, что туда не стоит лететь и без прививки от менингококковой инфекции тоже?

Как всегда, прекрасно высказался о гражданах без иммунитета к COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих». Он кстати посоветовал непривитым сотрудникам общепита искать другую работу.

Великолепная планомерная работа. Довести людей до паранойи мракобесными телепрограммами, устраивать патриотические флешмобы в разгар «чумы», рассказывать о штрафах безмасочникам без масок, а, получив в результате рост заболеваемости и смертности, замкнуть кольцо принуждением к добровольной вакцинации.

И вроде бы, с одной стороны, реально очень важно поставить прививку от ковида. А с другой, снова ощущение, что государство своей заботой загнало тебя в стойло.

И еще раз. Прививайтесь, если у вас нет противопоказаний. Не для работы и отдыха, а ради себя и своих близких.