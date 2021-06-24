Власть в России не оставляет выбора, подменяя понятия и лишая граждан собственного мнения

Наше правительство сродни родителю-абьюзеру: в обществе (на международной арене) оно предстает как порядочный отец, который заботится о своем ребенке (народе), покупает ему хорошую одежду и балует конфетами. Но стоит остаться ему один на один с чадом за закрытыми дверями, как «отец» начинает подавлять, запугивать, лишать собственного мнения и права выбора «ребенка». Как это происходит на практике?

Я (условно) не хочу рожать детей, но хочу работать – читай: приносить пользу обществу и государству. Что делает государство? Лишает меня, честного налогоплательщика, возможности приобрести собственное жилье по адекватным условиям. Зато раздает ипотеки под низкие проценты многодетным. Дает квартиры (иногда даже даром) коренным народам, которые чаще всего в них даже не живут.

Я (условно) не хочу выходить замуж, но хочу концентрировать свое внимание и время на деятельности. Быть полезной. Но государство предлагает мне найти супруга и по программе «Молодая семья» снова взять ипотеку под низкий процент.

Я (условно) хочу отдыхать за границей. На заработанные своим трудом и умом деньги. Но государство не хочет делиться моими сбережениями с чужеземцами. «Но раз ты такая непокорная, — говорит оно – то получай: во-первых, делай прививку малоизученной вакциной. Во-вторых, по возращении в родные пенаты сдай-ка дважды ПЦР-тест за свой счет. Вдруг из-за бугра ты привезла нам эту уханьскую или индийскую, заразу». «Но, минуточку, я же прививку сделала. Две! Разве она не призвана обезоружить вирус?»Оказывается, я сделала ее добровольно. А тесты, будь добр, сдай принудительно!

Я (условно) решила потратить свои кровные на отдых в России. Авиаперевозчик влупил такую стоимость за билет, будто я выкупаю разом полсалона. Гостинцы без намека на сервис (про питание и заикаться страшно) требуют за сутки ровно столько, сколько мне обходится ежемесячная квартплата в холодное время года. И вот новость: сургутяне в среднем готовы потратить 200 тысяч рублей на отдых по России семьей из 4 человек. Я в прошлом году отдыхала в великолепнейшей турецкой «пятерке» ultra all inclusive за 65.000. Ну да ладно. Заработаем… Наверное... Но суть в чем? Сейчас уже даже в России ты не можешь поваляться на гальке вперемешку с кочерыжками от кукурузы, если не поставишь прививку! А по приезду домой, конечно же, снова дабл-проверка тестом. За твои же денежки.

Каждый абзац можно подытожить простой фразой: ну мы же дали выбор. Да, выбор без выбора. Здесь, как в математике, начинает действовать правило «доказательство от противного» и вакцинация аккурат попадает под общую раздачу.