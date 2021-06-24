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​Цена пропаганды

Огромная машина российской пропаганды не может убедить людей прививаться от коронавируса

​Цена пропаганды
Кадр из программы «Вести недели» канала «Россия 1»

Знаете, что меня удивляет в нынешней ситуации с коронавирусом и вакцинацией? То, как бездарно был слит эффект информирования и просвещения.

Давайте так – у нас огромная, стозевная, инкрустированная бриллиантами и смазанная сотнями тонн наличности в разных валютах машина пропаганды. Что бы мы ни говорили, она при всей своей прожорливости и внешней нелепости, довольно эффективна. Спросите любого не искушенного в источниках информации россиянина, что случилось на Украине в 2014 году? Или кто сбил малазийский боинг? Или что-нибудь про НАТО. Даже если человек относится к нашей власти с долей критики, он вам оттарабанит как по учебнику все про вооруженный переворот США, подставной суд в Гааге и агрессивную политику англосаксов против возрождающейся России.

И вот наступили тревожные времена коронавируса. Казалось бы, вот она, опасность. Вот, куда нужно бросить силы пропагандистской машины – рассказать, что прививаться нужно для спасения родной страны и предотвращения новых смертей и локдаунов. А что у нас?

Украина, США, оппозиция, враги, «забившие на права человека» глупые европейцы, держащие людей в «намордниках» и взаперти, ну и, конечно, иностранные вакцины, от которых умирают люди. Прекрасно. Особенно последнее – оно особенно воодушевляет россиянина, который полагает, что иностранное, как правило, лучше отечественного. Следовательно, если уж иностранные вакцины плохие и убивают, так что уж про наши рассуждать.

Вот она – реальная цена нашей пропаганды, когда нужно заняться реальным делом и спасать жизни, а не строчить чепуху про геополитику. Спасибо больше. Я редко даю категоричные оценки, но тут не могу удержаться – бесполезные (и даже вредные) дармоеды.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 351, комментариев: 2
Комментарии:
Злобный пупсеГ
не нравится
Сегодня в 11:24
Дима, ты привился?
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 12:46
Мне кажется, что тут ещё злую шутку сыграло обнуление образования. Думали, что взрастят леммингов - послушный хомячков, а получились упертые бараны.
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