Профессору СурГУ Владиславу Острейковскому в этом году исполнится 89 лет

Заслуженному деятелю науки и техники Российской Федерации, доктору технических наук, профессору Владиславу Острейковскому в этом году исполнится 89 лет. Он родился 20 сентября 1932 года в Москве. Его жизненный путь насыщен знаменательными событиями, многие из которых вошли в славную историю страны. Годы учебы. Военная служба. Научные изыскания. Преподавательская деятельность. Во всех сферах проявился дар талантливого исследователя, наставника и учителя. Почти четверть века ученый трудится в Сургутском госуниверситете. Активно занимается наукой, читает лекции и тщательно следит за физической активностью и здоровьем. Академик Международной академии информатизации, Академии науки и образования РАЕ работает на кафедре информатики и вычислительной техники Политехнического института СурГУ. Коллеги и ученики ценят и уважают Владислава Алексеевича за интеллигентность, оптимизм, ценный совет. Значителен его вклад в развитие науки и высшего образования.

Военное прошлое

У четы Острейковских – Алексея Григорьевича и Евдокии Даниловны (в девичестве – Безводицкая) – было пятеро сыновей (Петр, Всеволод, Борис, Никодим, Владислав) и две дочери (Евгения, Зоя). Владислав был младшим из них, а потому братья и сестры старались приложить руку к его воспитанию, развитию умственных и физических способностей. В раннем возрасте они научили его читать и привили любовь к книгам. «Дисциплина в нашей семье была высокая. Мы жили в маленьком двухэтажном домике с разными входами, сейчас это Ленинский проспект в Москве. Когда приносили газету, вечером все собирались вместе и моей обязанностью было (тогда шла финская война 1939–1940 гг.) чтение сводок информбюро, никогда не забуду!» – рассказывает профессор СурГУ. Его отец работал линейным надсмотрщиком одного из районов столицы. На плечи матери легли заботы о детях, муже и все домашние хлопоты. Она была очень трудолюбивой женщиной, любила готовить и шить. Никогда не повышала голоса, но одним взглядом давала понять детям, что так делать категорически нельзя. Именно от матери Острейковский унаследовал мощную энергетику и железную хватку.

О начале Великой Отечественной войны гражданам СССР объявили по радио. «Мне тогда девять лет было. Тот страшный день я наизусть помню… Паники никакой не было, паника – это все для кино! Мы в это время с мамой находились в пионерском лагере под Москвой. Пришли автобусы и всех детей и взрослых погрузили в него и повезли на Казанский вокзал. И поехали мы на поезде неизвестно куда… К счастью, он остановился в Муроме. Мы покушали, попили воды и молока. К вечеру подали пароход, и мы поплыли вниз по Оке к Волге. Не доезжая 60 км до города Горький, нас выгрузили, на подводах повезли в отличнейшее село Загорье. На нашу семью из трех человек (мама, сестра 1923 года рождения, она только закончила пединститут, я) дали полдома. Я впервые в жизни увидел гусей. Никогда не забуду это впечатление... А улица широкая была, гуси гуляли, травку щипали. Мне страшно интересно было, что это такое. Я пошел к ним. Гусак как налетел на меня, крыльями повалил на землю. Так меня еле от него оторвали. Сестра получила в соседней деревне должность преподавателя начальных классов. И с 1941 по 1944 год мы жили там. Так как папа был линейным надсмотрщиком, его не отправили на фронт. На фронт ушли четыре моих брата. И все попали в 1941 году под Смоленск. Смоленское сражение июля-сентября 1941 года стало важным этапом срыва немецкого плана блицкрига против СССР. Своими героическими действиями и ценой больших жертв советские части остановили группу армий «Центр» и заставили ее в конце июля 1941 года перейти к обороне на московском направлении. В Смоленском котле полегли Всеволод, Борис и Никодим. Выжил только старший Петр. После госпиталя он приехал к нам в деревню весь болезненный и измученный. Есть было почти нечего. У мамы была швейная машинка, с которой она не расставалась никогда, всю семью обшивала и с собой в эвакуацию взяла. И там обшивала всю деревню, на это мы и жили…» – вспоминает рассказчик.

Через тернии к звездам

Он рос слишком подвижным ребенком и возглавлял футбольную команду во дворе. И добавляет, что все мальчишки, дети войны, читали сводки с полей сражений и мечтали о героических подвигах на благо своей родины: «Нам всем хотелось быть, как советские летчики-истребители – Александр Покрышкин и Иван Кожедуб. За всю войну Александр Иванович сбил 56 самолетов, а Иван Никитович – 49. Мы мечтали об этом.

Когда я закончил семь классов, встал вопрос, что со мной делать-то? Учился я прилично, а сладу со мной не было. Все говорили, что меня надо учить технике какой-нибудь. Ведь все игрушки, которые мне дарили, жили один вечер. Я их разбирал, чтобы посмотреть, как же они внутри устроены. Любил игрушки, которые лазали, бегали по проволоке. Красота! Нажмешь, подтянешь ее, а она бежит. Напротив нашего дома стояла и до сих пор существует великолепнейшая кондитерская фабрика «Красный октябрь». Шоколад был с детства для меня всем. Старшая сестра и мама решили, раз я люблю шоколад, пойду учиться в кондитерский техникум при этой фабрике. Привели меня на собрание всех поступающих. Вошли мы в огромный зал, а там одни девчонки… Я разворачиваюсь и ходом оттуда. Собрались взрослые и опять стали обсуждать, что делать, ведь в кондитерскую младший Острейковский не хочет идти. Представляете, в центре Москвы в 30-е годы прошлого столетия телефон был только у нас. И все, кто вхож был в нашу семью, приходили к нам позвонить. В соседнем доме иностранцев жил сильный математик. Мы с ним частенько спорили по поводу того, как решать ту или иную задачку. Он преподавал на кафедре математики в Военно-воздушной инженерной академии им. профессора Жуковского, где готовили инженерных специалистов для авиации. В момент нашего разговора он включился в беседу и сказал: «Что вы спорите? Я завтра заберу его к нам в академию!» – так начался насыщенный путь ученого в авиации. Его старшая сестра, Евгения, окончила Московский историко-архивный институт, Зоя – педагогический институт, брат Петр – сельскохозяйственную академию.

В спецшколе военно-воздушных сил Владислав Острейковский нередко срывал занятия, за что его выгоняли из класса: «Я был главным «заводилой всех безобразий». Когда меня просили покинуть класс, куда мне было деваться? Я шел и беседовал с взводом пленных немцев, которые жили в пристройке и ухаживали за территорией нашей школы. Так выучил немецкий язык, потом он у меня везде только на 5 был». Краснознаменную военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н.Е. Жуковского по специальности «Эксплуатация самолетов и авиадвигателей» он окончил в начале 50-х годов. После службы в стратегическом полку дальней авиации поступил адъюнктом в свою академию, где в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, а также стал начальником кафедры эксплуатации специальной техники Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. «Мне довелось внедрять цифровую технику в системах управления в авиации, ракетных частях, ядерной энергетике и в образовании. Когда я заканчивал академию, математику и физику мы изучали пять лет полных, а потом еще год диплом писали. На шестом году обучения нам сказали, что нашей группе, в которой были одни летчики-инженеры, будут читать новый раздел физики под названием «Ядерная энергия». Мы думали, зачем это нам все надо? Пусть ядерщики и занимаются бомбами! А теперь я своим студентам и аспирантам рассказываю много историй о том, как все эти знания пригодились мне в жизни. Мой самолет ТУ-95 МС с номером 16 с двумя доработками до сих пор летает, кстати! Меня научили летать на самолете бортинженером. В последние годы летали по 33 часа с двумя дозаправками в воздухе на ТУ-95 в дежурстве вокруг земного шарика. Вот какая нагрузка была! Попробуйте выдержать! 28 лет у меня календарная выслуга, из них 21 год летной деятельности. Эту функцию я выполнял до тех пор, пока не стал заниматься наукой. Начальники рассмотрели во мне, что я должен быть ученым», – не без гордости сообщил полковник в отставке Острейковский.

«Начальники во мне рассмотрели, что я должен быть ученым»

Покорив небо и получив огромный багаж теоретических и практических знаний, Владислав Алексеевич без труда поступил в адъюнктуру (высшую ступень образования военных кадров). О своих научных руководителях коренной москвич говорит с особым уважением и безмерной благодарностью: «У меня было два научных руководителя. Инженер-полковник, кандидат технических наук, профессор Николай Петрович Борисов. Круг его научных интересов – динамика движения летательных аппаратов. Он исследовал теорию полета, там одна математика, а меня интересовало, чтобы была и математика, и все можно было пощупать, поэтому и тянуло на кафедру конструкции самолетов. Меня заметил Михаил Николаевич Прощенок-Кальнин. Он специализировался на подготовке и расчетах сверхзвуковых самолетов».

Надежность и безопасность сложных технических систем – область научных интересов профессора Острейковского. В 1975 году он переезжает в Обнинск, где сразу возглавил факультет кибернетики Обнинского филиала МИФИ, а через шесть лет и кафедру автоматизированных систем управления. Докторскую диссертацию по проблемам теории надежности и безопасности применительно к летательным аппаратам и атомной энергетике он успешно защитил в 1984 году. В Обнинске он создал научную школу и воспитал целую плеяду учеников. А преподавательскую и научную деятельность ведет с 1964 года и говорит, что, видимо, для этого и был рожден на Земле.

Сургутский госуниверситет – научное настоящее

В первом университете Югры Владислав Алексеевич работает с 1996 года. В Политехническом институте он открыл специальность «Автоматизированная система управления» и возглавил кафедру информатики и вычислительной техники. За несколько лет своего труда выполнил на кафедре ряд актуальных научных исследований.

Он признается, что очень любит университетскую жизнь! И ничего бы не поменял, если бы была возможность отмотать пленку назад, ведь его девиз – «Только вперед!»: 21 год летал, 28 лет носил погоны и больше половины своей жизни уже отдал науке.

«СурГУ – последний этап моей счастливой жизни! Когда захожу в университет, вспоминаю, как он строился. Я заведовал кафедрой ИВТ и АСУ, а потом перешел на должность профессора кафедры, чтобы было больше времени на науку. Сейчас у меня четыре дня в неделю занятия проходят. Бакалаврам и магистрам преподаю теорию надежности, а аспирантам – кибернетику и системный анализ», – рассказывает профессор СурГУ.

Студентам Владислав Алексеевич советует правильно дозировать время и четко понимать для чего они учатся: «Главное – это получить большой багаж знаний, потом это пригодится. Это я внушаю своим студентам с первого курса. И специально рассказываю свою длинную биографию военную. Моя наука – автоматизированные системы управления летательными аппаратами, где неважно самолета, космического аппарата и так далее, законы в кибернетике и, соответственно, в математике, физике, химии одинаковы. Меняется только объект, если знаешь теорию, легко справишься с любой задачей».

На сегодняшний день им подготовлены 31 кандидат и 13 докторов наук. Из-под его пера вышло в свет около 550 работ, из них более двух десятков монографий, посвященных вопросам надежности и безопасности сложных систем. Владислав Острейковский – автор многократно переизданного учебника «Информатика», которым пользуются студенты вузов и средних технических учебных заведений всей России. За последние годы ученый также выпустил учебники по эксплуатации атомных станций, теории надежности, теории систем, технике разработки программ, теоретическим основам автоматизированного управления, теории катастроф и асимметрии внутреннего времени объектов сложных динамических систем.