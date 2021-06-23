Один из комментаторов письма Оксаны Тимофеевой, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, был прав, написав, что сейчас время компьютерных технологий. Но это не значит, что гуманитарии не нужны.

Я Вера Минченкова, окончила гуманитарный класс гимназии Салахова в 2015 году. Я окончила МГУ с красным дипломом, поработала на радиостанции Серебряный Дождь, в редакции Яндекс.Дзена, сейчас веду социальные сети интерьерной компании, и я точно знаю, зачем в 21 веке нужно гуманитарное образование.

Оксана Тимофеева была права, написав, что гуманитарное образование формирует свободное мышление и позволяет смотреть на мир незашоренным взглядом. Я верю, что такие софт скиллы можно получить и в технических, и в естественно-научных классах. Гуманитарное же образование учит работать с главным средством коммуникации между людьми — текстом. Вы читаете новости на сайтах и в социальных сетях, вы слушаете новости по радио и смотрите их на телевидении, все это — текст. Технологические гиганты и молодые стартапы сообщают о своих изобретениях в пресс-релизах, голосовые помощники правильно указывают вам дорогу и включают любимые треки именно потому что их обучили коммуницировать, распознавать речь.

Каждая уважающая себя компания имеет сайт и ведёт соцсети ещё и на нескольких языках, чтобы общаться с потенциальными покупателями и инвесторами. И именно здесь нужен человек, который грамотно сформулирует мысль и передаст читателям смысл технических открытий.

Гуманитарии — это давно не только те, кто самозабвенно читают поэтов Серебряного века, гуманитарии в 21 веке, это люди, которые связывают производителей и покупателей, изобретателей и клиентов. «Гуманитарии» вместе с «технарями» сделали этот сайт и пишут новости, благодаря которым вы остаётесь в курсе событий.

Я против ликвидации гуманитарного направления в гимназии Лаборатория Салахова.