16+
Логотип Сиапресс
USD  72,6671   EUR  86,7137  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Почему гуманитарное образование особенно важно в век информационных технологий

Гуманитарное же образование учит работать с главным средством коммуникации между людьми — текстом

​Почему гуманитарное образование особенно важно в век информационных технологий
Фото предоставлено автором

Один из комментаторов письма Оксаны Тимофеевой, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, был прав, написав, что сейчас время компьютерных технологий. Но это не значит, что гуманитарии не нужны.

Я Вера Минченкова, окончила гуманитарный класс гимназии Салахова в 2015 году. Я окончила МГУ с красным дипломом, поработала на радиостанции Серебряный Дождь, в редакции Яндекс.Дзена, сейчас веду социальные сети интерьерной компании, и я точно знаю, зачем в 21 веке нужно гуманитарное образование.

Оксана Тимофеева была права, написав, что гуманитарное образование формирует свободное мышление и позволяет смотреть на мир незашоренным взглядом. Я верю, что такие софт скиллы можно получить и в технических, и в естественно-научных классах. Гуманитарное же образование учит работать с главным средством коммуникации между людьми — текстом. Вы читаете новости на сайтах и в социальных сетях, вы слушаете новости по радио и смотрите их на телевидении, все это — текст. Технологические гиганты и молодые стартапы сообщают о своих изобретениях в пресс-релизах, голосовые помощники правильно указывают вам дорогу и включают любимые треки именно потому что их обучили коммуницировать, распознавать речь.

Каждая уважающая себя компания имеет сайт и ведёт соцсети ещё и на нескольких языках, чтобы общаться с потенциальными покупателями и инвесторами. И именно здесь нужен человек, который грамотно сформулирует мысль и передаст читателям смысл технических открытий.

Гуманитарии — это давно не только те, кто самозабвенно читают поэтов Серебряного века, гуманитарии в 21 веке, это люди, которые связывают производителей и покупателей, изобретателей и клиентов. «Гуманитарии» вместе с «технарями» сделали этот сайт и пишут новости, благодаря которым вы остаётесь в курсе событий.

Я против ликвидации гуманитарного направления в гимназии Лаборатория Салахова.


нравится (7) не нравится (0)
Сегодня в 14:23, просмотров: 212, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:00
Нет столько успешных компаний готовых содержать "гуманитариев"ssm. Подавляющие число гуманитариев - работники ТЦ и ТРЦ . Или прошли курсы маникюра и педикюра и работают в сфере услуг..
Так что не надо завышать важность и возможность гуманитариев..

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Прыщи – это не приговор, но повод задуматься. Косметолог Арина Пахтусова // ONLINE 25 июня в 12.00 3936
  2. ​Заболеваемость ОРВИ среди взрослых югорчан в два раза выше эпидпорога 1306
  3. Таинственного медвежонка в Сургуте не могут найти спасатели 1285
  4. ​Оффлайн vs Онлайн 1051
  5. ​Самое важное, что было сказано на съезде «Единой России» 1047
  6. ​Артур Салахов: «Знакомство с порно начинается у детей в возрасте 7-10 лет» 759
  7. ​Глеб Кукуричкин: «Дерево можно срубить только один раз — что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в парке «За Саймой» 741
  8. По стопам Шувалова: новый мэр Сургута вышел в соцсети 683
  9. ​У Троицкого собора в Сургуте будет двести машиномест в подземном паркинге 599
  10. Спасатели уже неделю не могут найти двух югорчан, которые пропали во время сплава по рекам 450
  1. ​Умер Сергей Полукеев 9812
  2. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 7627
  3. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 6452
  4. ​Звонок Полукеева 6433
  5. ​«Мы движемся в античеловечном направлении: подливаем яд в свой же стакан» 5524
  6. ​Три пришествия Полукеева 4661
  7. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 4651
  8. ​«Будем выходить на одиночные пикеты, пока нам не согласуют массовый» 4072
  9. Прыщи – это не приговор, но повод задуматься. Косметолог Арина Пахтусова // ONLINE 25 июня в 12.00 3936
  10. ​В субботу сургутяне простятся с Сергеем Полукеевым 3869
  1. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 12101
  2. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 10277
  3. ​Умер Сергей Полукеев 9812
  4. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 9411
  5. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 9213
  6. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 8769
  7. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 8445
  8. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 8437
  9. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8074
  10. СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России 7642

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика