Более 300 тысяч жителей Югры привились от коронавируса, но этого еще недостаточно

303 385 жителей Югры прошли вакцинацию от COVID-19. Это более 18% от всего населения округа (и детей, и взрослых).

За минувшую неделю вакцинированы 22735 жителей, это в 1,4 раза больше, чем неделей ранее. Югра в десятке лучших регионов страны по доле вакцинированных жителей и в пятерке – по ежедневному темпу вакцинации. К сожалению, этого недостаточно, чтобы полностью остановить распространение инфекции.

На протяжении июня мы отмечаем рост числа заболевших, рост числа югорчан, у которых заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, что требует стационарного лечения. Коечный фонд в ковидных госпиталях увеличен с 463 коек в начале июня до 853 на сегодняшний день. За это же время число пациентов на стационарном лечении возросло с 348 до 715.

Болеют ли те, кто сделал прививку? Да. Но ковид у вакцинированных возникает в десятки раз реже, чем у непривитых, а случаи тяжелого течения встречаются в сотни раз реже. В ближайшие дни ждем появления рекомендаций Минздрава России по ревакцинации от ковида. Это поможет уже привитым усилить иммунный ответ, дополнительно защитить себя от инфекции. Делать прививку от ковида или нет – выбор за вами!

Оригинал