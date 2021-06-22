Шпаргалки и телефоны на экзамене – медвежья услуга. Но кто из нас не пытался списывать?

С каждым разом ЕГЭ все хуже и хуже. Или, говоря точнее, строже и строже. Сегодня в одном из знаменитых телеграм-каналов прочитала историю школьника из Петербурга, которого судили за пронесенную на экзамен шпаргалку.

Я решила, что это бред. Или, в худшем случае, частная ситуация. Однако, прошерстив интернет, я узнала, что такие случаи не редкость – РБК 11 июня сообщил, что мировой суд вынес выпуснице одной из школ того же Петербурга приговор за телефон, который девушка каким-то образом (на входе обычно стоят металлодетекторы) смогла принести на экзамен по русскому языку. Желание «исказить результат ЕГЭ» обернулось для нее ожидаемым аннулированием результатов, отправкой на пересдачу и... Штрафом в три тысячи рублей.

Я понимаю, что шпаргалки и прочие вспомогательные девайсы оказывают медвежью услугу. Но, будем честны хотя бы сами с собой, кто из нас не пытался списывать, чтобы получить оценку за какую-нибудь контрольную выше?

Хочется спросить: кому от этого станет лучше? Неужели выпусники одним махом перестанут пытаться проносить на экзамены телефоны, если пару школьников осудят и оштрафуют?

Когда я сдавала выпускные экзамены, нас сразу оповещали о том, что любое списывание будет замечено наблюдателем, который следит за ходом ЕГЭ через камеру, а результаты могут аннулировать даже если школьник уже поступил в вуз. И ни о каких судебных тяжбах речи не шло. Но позднее поступление в университет, риск отправиться в армию, пересдача осенью никого не пугали, а кого-то даже подстегивали. Навсегда запомню случай из жизни, когда парень из другой школы хотел пронести металлическую икону – наверное, решил сдавать экзамен с божьей помощью. Ее, конечно, обнаружили и попросили оставить на входе.

На ум, кроме всего прочего, приходит стихотворение Вадима Бальзамова о ЕГЭ, датированное 2014 годом. Боюсь, что эти строки на злобу дня постепенно становятся пророческими.