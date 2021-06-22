Почему россияне на самом деле отказываются прививаться от коронавируса: объективные причины

Пандемия ковида длится уже второй год, нас накрывает третьей волной, а мы все никак не угомонимся. Спорим о происхождении вируса, будто нам это поможет не заболеть. Подозреваем власти, вводящие ограничения, в заговоре.

Вакцины и вовсе оказались чем-то пугающим. Хотя все мои знакомые, поставившие прививки, прекрасно их перенесли. Из осложнений – недомогание и температура один-два дня.

Мне очень любопытно познакомиться с человеком из соцсетей, у которого после вакцинации были серьезные осложнения: если вы хотите поделиться своей бедой с общественностью, пишите на bogdevich@siapress.ru (конфиденциальность гарантируется).

А пока заболеваемость растет, ходит среднестатистический россиянин в маске на подбородке, потому что «этот ваш вирус какая-то выдумка», мимо мобильных прививочных пунктов, потому что «еще неизвестно, какие осложнения у вашей вакцины». Медики стонут от безысходности, потому что война с коронавирусом затянулась. А власти понимают, что приструнить народ можно только штрафами и принудительной вакцинацией.

Так почему же все так? Потому что мы безответственные мракобесы или есть объективные причины?

На мой взгляд есть две.

Верить не обязательно

Во-первых, россияне действительно не верят властям – ни чиновникам, ни врачам, ни полицейским. Потому что очень долгое время доверие – не обязательно в отношениях народ/власть.

Люди сомневаются в ковид-статистике, потому что, просто сравнив рост цен и официальную инфляцию, знают, что статистика – лукавая дамочка.

Люди сомневаются в том, что говорят с экранов, потому что тот мир, о котором им рассказывают из телевизора не слишком похож на тот, в котором они живут.

Ну и потом о необходимости носить маски и прививаться им рассказывают из того же «ящика», из которого много лет лилось мракобесие и страшилки по типу «прививка приводит к аутизму».

А, между тем, о том, что прививка от коронавируса необходима, потому что облегчит течение болезни при заражении. А значит, нагрузку на медицинскую систему. Об этом говорят не чиновники, а уважаемые врачи, которые никогда не были замечены в пропаганде. Но их голоса тоже утонули в общем потоке.

Мы привыкли не слишком-то доверять властям и пропаганде, при этом делая вид, что это нормально – у них своя телепрограмма, у нас – свои проблемы и своя жизнь. И сейчас, когда никакой веры нет, способность объединяться в общей борьбе атрофирована мы сами себе продлеваем пандемию, как ребенок, который расковыривает рану снова и снова, просто потому что может.

Патриотам можно

Пандемия не помешала провести десятки массовых патриотических акций, флешмобов и других мероприятий. Будто патриотам и маски не нужны – их от вируса любовь к Родине бережет.

Вишенкой на торте стал Бал медиков, который состоялся 20 июня Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского. 400 человек собрались в одном зале на светский раут и прекрасно провели время без масок. Организаторы уверяют, что обеспечили «стерильную безопасность»: участники должны были предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Но! Нам же говорят, что вакцинированным все равно надо носить маски. Правда, нам это говорят чиновники, которые и сами регулярно появляются в общественных местах без масок.

Время не разделять

Пандемия – то время, когда правила должны действовать для всех. В первую очередь, этого не понимают властьимущие. Всем надо носить маски – даже вам на ваших совещаниях, форумах и балах. Все массовые мероприятия надо отменить, а не только неугодные власти.

______

А вообще, конечно, надо было раньше открыть Турцию. Никакие речи с телеэкранов не мотивируют сделать прививку от ковида так сильно, как желание нормально отдохнуть.