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​Действия против правды

Почему россияне на самом деле отказываются прививаться от коронавируса: объективные причины

​Действия против правды
Скрин видео: iz.ru

Пандемия ковида длится уже второй год, нас накрывает третьей волной, а мы все никак не угомонимся. Спорим о происхождении вируса, будто нам это поможет не заболеть. Подозреваем власти, вводящие ограничения, в заговоре.

Вакцины и вовсе оказались чем-то пугающим. Хотя все мои знакомые, поставившие прививки, прекрасно их перенесли. Из осложнений – недомогание и температура один-два дня.

Мне очень любопытно познакомиться с человеком из соцсетей, у которого после вакцинации были серьезные осложнения: если вы хотите поделиться своей бедой с общественностью, пишите на bogdevich@siapress.ru (конфиденциальность гарантируется).

А пока заболеваемость растет, ходит среднестатистический россиянин в маске на подбородке, потому что «этот ваш вирус какая-то выдумка», мимо мобильных прививочных пунктов, потому что «еще неизвестно, какие осложнения у вашей вакцины». Медики стонут от безысходности, потому что война с коронавирусом затянулась. А власти понимают, что приструнить народ можно только штрафами и принудительной вакцинацией.

Так почему же все так? Потому что мы безответственные мракобесы или есть объективные причины?

На мой взгляд есть две.

Верить не обязательно

Во-первых, россияне действительно не верят властям – ни чиновникам, ни врачам, ни полицейским. Потому что очень долгое время доверие – не обязательно в отношениях народ/власть.

Люди сомневаются в ковид-статистике, потому что, просто сравнив рост цен и официальную инфляцию, знают, что статистика – лукавая дамочка.

Люди сомневаются в том, что говорят с экранов, потому что тот мир, о котором им рассказывают из телевизора не слишком похож на тот, в котором они живут.

Ну и потом о необходимости носить маски и прививаться им рассказывают из того же «ящика», из которого много лет лилось мракобесие и страшилки по типу «прививка приводит к аутизму».

А, между тем, о том, что прививка от коронавируса необходима, потому что облегчит течение болезни при заражении. А значит, нагрузку на медицинскую систему. Об этом говорят не чиновники, а уважаемые врачи, которые никогда не были замечены в пропаганде. Но их голоса тоже утонули в общем потоке.

Мы привыкли не слишком-то доверять властям и пропаганде, при этом делая вид, что это нормально – у них своя телепрограмма, у нас – свои проблемы и своя жизнь. И сейчас, когда никакой веры нет, способность объединяться в общей борьбе атрофирована мы сами себе продлеваем пандемию, как ребенок, который расковыривает рану снова и снова, просто потому что может.

Патриотам можно

Пандемия не помешала провести десятки массовых патриотических акций, флешмобов и других мероприятий. Будто патриотам и маски не нужны – их от вируса любовь к Родине бережет.

Вишенкой на торте стал Бал медиков, который состоялся 20 июня Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского. 400 человек собрались в одном зале на светский раут и прекрасно провели время без масок. Организаторы уверяют, что обеспечили «стерильную безопасность»: участники должны были предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Но! Нам же говорят, что вакцинированным все равно надо носить маски. Правда, нам это говорят чиновники, которые и сами регулярно появляются в общественных местах без масок.

Время не разделять

Пандемия – то время, когда правила должны действовать для всех. В первую очередь, этого не понимают властьимущие. Всем надо носить маски – даже вам на ваших совещаниях, форумах и балах. Все массовые мероприятия надо отменить, а не только неугодные власти.

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А вообще, конечно, надо было раньше открыть Турцию. Никакие речи с телеэкранов не мотивируют сделать прививку от ковида так сильно, как желание нормально отдохнуть.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 241, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:32
А можно поменяться местами? Народу маски не обязательны, а «патриотам» и властьимущим маски обязательны.

А лучше намордники.

Тогда наверняка ковид победим.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:39
Медикам можно собираться. Они ежедневно находится среди различных больничных инфекций, поэтому у них иммунитет выработан давно и от многих инфекционных болезней, а от ковид в ещё первую волну. А привиться или не прививаться дело каждого, но пока не до всех доходит, что это ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. Поэтому только принуждение выведет нас из ковидной зависимости. Из этого «ковидного» рабства, которое возможно стало только при либерализме. Хотели советские граждане «либеральных свобод» и отсутствие «железного занавеса». Возьмите, получите и распишитесь в получении всего набора язв либерализма и капитализма в одном стакане. 50 миллионов граждан в 2019 году побывали за границей в 176 странах мира. Нет уголка на земном шаре, где бы не ступала нога российского гражданина. Откуда же взяться инфекционной стерильности в стране? Всю заразу собрали со всего мира. Ковид это ещё на поверхности, а спросите у инфекционистов, что привозят туристы из своих путешествий. Букеты инфекционных болезней. Иногда экзотических. И государство лечит и даже организует самолеты МЧС для трансфера больных из страны. Но простая пока просьба государства: привиться от ковид, вызывает непонятное отторжение и непонимание. Странно все это.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 13:40
Уважаемая Анна!Предполагаю,что те доктора,которые работают в красной зоне...не были приглашены на бал.А так, Вы правы.Все должны быть в равных условиях.Может быть разрешить бал выпускникам?Нет,ведь здоровье-прежде всего.Все это понимают.Правда,не все исполняют.Всем здоровья!
Ыть
не нравится
Сегодня в 14:15
По содержанию сказать ничего не имею
По праздным замечаниям отмечу что писать адрес электронной почты красным цветом на красном фоне не лучшее решение
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