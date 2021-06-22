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​Мы обязаны помнить эти страшные годы

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой — о Дне памяти и скорби

​Мы обязаны помнить эти страшные годы
Фото: admsr.ru

Сегодня — 22 июня. Ровно 80 лет назад прозвучал голос Юрия Левитана: «Германские вооруженные силы атаковали Советский Союз».

Вот так началась эта страшная война. Десятки миллионов погибших. Десятки миллионов раненных. Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не коснулась эта война.

Мы обязаны помнить эти страшные годы. Чтобы нашим детям не пришлось отправиться на фронт вместо последнего звонка. Чтобы все наши близкие, любимые люди всегда жили под мирным небом и были в безопасности.

День памяти и скорби навсегда должен стать напоминанием нам, живущим, о великом подвиге, тех кто прошел через ад той войны и победил!

Мы обязаны помнить и чтить этот подвиг.


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Сегодня в 09:34, просмотров: 205, комментариев: 0
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