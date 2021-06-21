О ситуации с грязной водой в 38-м микрорайоне Сургута

В пятницу пришло заседание рабочей группы по ситуации с грязной водой в 38 микрорайоне. В заседании приняли заседание представители администрации города, управляющих компаний, Горводоканала.

В рамках встречи обсуждались три вопроса:

1) Период компенсации за поставку некачественная воды.

2) Будет ли компенсация носить заявительный характер?

3) Порядок действий граждан в случае, если некачественная вода привела к поломкам каких-либо механизмов.

По первому вопросу удалось прийти к согласованному механизм определения этой даты. Она будет закрываться в момент подписания между Горводоканалом и управляющими компаниями повторного акта проверки качества воды. На данный момент Горводоканал декларирует диапазон со 2 по 8 июля. Соответственно, по каждому дому эти даты будут определяться в индивидуальном порядке.

По второму вопросу определились, что управляющая компания может подать на перерасчет по всему микрорайону. Соответственно, ее взаимоотношения с жителями регламентируется в рамках договорных обязательств и должно носить аналогичный характер. Причем Горводоканал будет принимать такой перерасчет только в случае, если аналогичные действия предпримет управляющей компании.

По третьему вопросу было решено, что лучше обозначенного в законе пути признание факта поломки не придумать. Соответственно, граждане должны получать независимую экспертную оценку поломки, обращаться с претензией в адрес Горводоканала и в случае, если он откажет в признании такой претензии, обращаться в суд. К сожалению, другого пути в этом вопросе не дано.

Буду дальше следить за развитием событий в части диапазона дат, на которые будет рассчитана компенсация, а также в части их комплексности.

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