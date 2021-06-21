Новый руководитель Сургутского театра и ее команда — о планах на ближайшую перспективу.

В июне Сургутский театр закрывает творческий сезон. Накануне ухода труппы в отпуск директор театра Светлана Астраханцева поделилась с читателями siapress.ru, чего ждать от театра в следующем сезоне. А представители творческого коллектива рассказали, чем живет театр сегодня.

«Давайте только без «темы противостояния». У нас в театре сейчас реально это никого не заботит — ну, или почти никого. В эти два месяца в театре уже запустился полновесный творческий процесс, возродилась атмосфера, я бы сказал, созидания. И если уж говорить о проблемах, нас гораздо больше беспокоит угроза ужесточения ограничений по посещаемости. Ковид-то наступает опять», — встречает нас Андрей Кулешов, заместитель директора по связям с общественностью и маркетингу.

Идем по опустевшему театру. Утро. Светло, чисто, гулко. Часть труппы, оказывается, уже в отпусках. Остались те артисты, которые работают с пришкольными лагерями. Но активная работа возобновится здесь уже в августе.

Кабинет директора заметно изменился. Со стен убраны куклы (их тут было штук сто), с полок исчезли книги, киот. И… ничего нового в оформлении. Почему?..

«С чего начнем беседу? — приветливо встречает нас Светлана Астраханцева. — Давайте с приоритетного? Приоритет у театра и зрителей сейчас один. Это расширение репертуара. Об этом и на вашем портале неоднократно писали... Я считаю, и коллеги меня поддерживают в этом вопросе, — пора уходить от узконаправленного репертуара. Вносить разнообразие — как с точки зрения формы (постановка спектаклей больших и малых форм, в том числе спектаклей, решенных средствами современной хореографии, мюзиклов, инклюзивных спектаклей), так и с точки зрения выбора материала — зарубежная и русская классика, современная драматургия. Причем ставить будут как наши, так и приглашенные режиссеры.

Из беседы со Светланой Васильевной выяснилось, над какими спектаклями сейчас работают в театре. В рамках новогодней кампании-2022 предполагается сотрудничество с тандемом Гранитовой-Ауэрбаха для создания музыкальной сказки. Екатерина Гранитова — режиссер, драматург, и.о. декана режиссерского факультета ГИТИС. В ее активе – постановки спектаклей в Театре на Малой Бронной, Театре Et Cetera, Российском академическом молодёжном театре, Театре им. Маяковского и других. Григорий Ауэрбах — композитор, член Союза композиторов России, профессор, преподаватель эстрадного и режиссерского факультетов ГИТИС.

Также в театре готовится капитальное восстановление спектакля «Униженные и оскорбленные» по одноименному роману Ф.М. Достоевского. В свое время этот спектакль поставил режиссер Гарольд Стрелков, и заядлые театралы помнят его как один из самых ярких в Сургутском театре. Кроме того, готовится инклюзивный спектакль в рамках реализации федеральной госпрограммы «Доступная среда». В спектакле наравне с профессиональными актерами будут участвовать люди с ограниченными возможностями здоровья, прошедшие стажировку у специалистов различных служб театра.

…Мы снова идем по театру, теперь уже в компании Светланы Васильевны. «Доброе утро!», «Приятного кофепития!» — Астраханцева заходит в кабинеты экономистов, хозчасти, заглядывает к техническим службам и всем желает хорошего дня. Отвечают ей шутками, улыбками. Это похоже на то, что называют прекрасным микроклиматом в коллективе.

«Может быть, вы помните, театр еще одну премьеру задолжал зрителям, — продолжает разговор о репертуаре Светлана Астраханцева. — Это событие федерального масштаба — премьера спектакля «Коварство и любовь» по одноименной пьесе Шиллера. Режиссер — Антье Вебер, профессор, руководитель актерского курса берлинской академии театрального искусства «Эрнст Буш», художник-постановщик — Мартин Фишер, один из самых известных и востребованных театральных художников Германии. Постановку начали готовить еще при Тамаре Лычкатой (первый директор Сургутского театра — прим. ред.), но из-за пандемии проект был заморожен. Недавно мы связались с госпожой Вебер по телефону, и я ее убедила завершить работу по видеосвязи. Так что, если все сложится в нашу пользу, «Коварство и любовь» представим уже в этом году! В Югре так еще не ставили: чтобы начинать работу на стационаре, завершать — в онлайне. Причем при участии высококлассных специалистов в области театрального искусства из Европы».

Меня представляют ведущему балетмейстеру театра, актрисе Алене Дудниковой. Уже два уикэнда подряд в театре на овациях идет премьера — спектакль «Метель» по повести Пушкина, в котором она работала над пластической составляющей. Алена служит в Сургутском театре 12 лет. Она тоже входит в ту самую «команду Астраханцевой», которая сейчас деятельно преображает театр.

«У театра планы — впечатляющие! Лично меня едва ли не больше всего вдохновляет спектакль по творчеству Уильяма Шекспира. Недавно к нам приезжал знакомиться режиссер этого спектакля Сергей Тонышев. Он выпускник режиссерского факультета ГИТИС (курс Сергея Женовача). Провел первые встречи с актерами, чтобы уже распределять роли. Премьеру наметили на ноябрь. Еще из интересного — спектакль, в котором через язык современной хореографии и поэзию хокку артисты театра вместе со зрителями будут исследовать восточную культуру», — поделилась Алена Дудникова.

В разговор вступает Александр Фокеев, актер, режиссер, руководитель молодежной студии Сургутского театра — и режиссер той самой «Метели», которой театр успешно закрывает сезон.

После премьеры спектакля «Метель»: актеры молодежной студии театра и (в первом ряду справа налево) хореограф Алена Дудникова, режиссер Александр Фокеев, художник по свету Александр Лычкатый

«Работая с актерами, понимаешь, что, пожалуй, самое проблемное направление театральной деятельности в Югре — это собственно формирование профессиональной труппы. Здесь ведь нет творческих вузов. В таких условиях талантливый актер — на вес золота. И я, и мои коллеги уже сейчас видим позитивные изменения в кадровой политике в нашем театре. А дальше будет больше — в августе мы готовимся проводить конкурсный отбор артистов балета для работы над хореографическими проектами», — рассказывает Александр Фокеев.

По его словам, сейчас в труппу театра возвращаются опытные талантливые актеры – выпускники ГИТИС и Челябинской академии культуры и искусства, которые составляли основу актерской труппы Сургутского театра в эпоху его расцвета.

В труппу возвращаются актеры, ранее служившие в СМДТ

На еще один фактор «перезагрузки» СМДТ обращает внимание Андрей Кулешов, отвечающий в «команде Астраханцевой» за продвижение театра: «Уже всем ясно, что нельзя недооценивать внешнюю привлекательность театра, его стиль. В идеале хочется довести до ума здание театра — создать его новый образ, заявить как арт-объект, возможно, в коллаборации с какой-либо творческой структурой художников округа. Ну, а та работа, которая уже активно ведется сейчас — это общее обновление визуального образа театра: создание современного сайта с внедрением удобной формы онлайн-покупки билетов, разработка нового логотипа и фирменного стиля театра».

Также Андрей Кулешов курирует реализацию онлайн проектов Сургутского театра. Один из них — видео- и аудио-тревел-подкаст «Театр на Севере. Истории», посвященный развитию профессиональных театров нашего округа.

«А еще мы запустим инновационный диджитал-проект, аналогов которому не было ни в одном театре Югры. Это реалити-шоу о создании спектакля режиссером Сергеем Тонышевым. Реалити-шоу расскажет зрителю обо всех этапах работы: от этапа знакомства режиссера с театром и выбора материала до премьеры спектакля в театре», — пояснил наш собеседник.

Замдиректора театра Андрей Кулешов (слева) и режиссер Сергей Тонышев обсуждают планы постановки

…Планов у театра немало, как видим. Будем следить за реализацией! А пока наша экскурсия по театру подходит к концу. Я снова в директорском кабинете Светланы Астраханцевой. На прощание она говорит: «Вы в начале встречи обратили внимание, что кабинет директора я не привнесла ничего нового, просто убрала старое. Попытаюсь объяснить, почему. Знаете, есть такое состояние перед рассветом — сумерки. Вроде бы ночь уже прошла, но рассвет еще не наступил. И то, как я ощущаю себя сейчас в Сургутском театре, сродни ощущению этих сумерек. Ты знаешь, что впереди рассвет, где тебя ждут интересные, крутые события. В этот рассвет из этой темноты нужно шагнуть. Но этот шаг — он должен быть очень выверенным. Ты должен верить в себя, ты должен «нащупать» людей, которым доверяешь. И ты не должен раскрывать все карты разом. Вот такое у меня настроение. И сообразно ему я не ощущаю потребности торопливо наполнять этот кабинет хаосом, чем-то случайным. Пусть это будет постепенно.

Пока у меня есть только вот эти две грамоты, которые театр получил за участие в фестивале «Белое пространство» в первый месяц моей работы здесь. Они мне очень дороги. И очень символичны. Когда я вступала в должность, театр был для меня неким белым пространством, которое сейчас, с каждым днем, начинает играть другими цветами и постепенно, я уверена, станет действительно пространством ярким и креативным».