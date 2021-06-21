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​Отказ от гуманитарной составляющей в салаховской гимназии негативно повлияет на образовательную среду всего Сургута

Почему нельзя закрывать гуманитарное направление в гимназии Салахова в Сургуте

​Отказ от гуманитарной составляющей в салаховской гимназии негативно повлияет на образовательную среду всего Сургута
Фото hse.ru

В редакцию СИА-ПРЕСС продолжают поступать мнения относительно закрытия гуманитарного направления в гимназии «Лаборатория Салахова». На этот раз высказалась первая выпускница и медалистка этого учебного заведения, ныне директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» (Москва), заведующая кафедрой экономики и управления в негосударственных организациях департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.

Новость о закрытии гуманитарного направления в гимназии Салахова в Сургуте не только огорчает, но и вызывает недоумение. Отказ от гуманитарной составляющей способен негативно повлиять на образовательную среду не только самой гимназии, но и всего города. Так ли уж много в Сургуте образовательных площадок, тем более с такими традициями, как салаховская гимназия, которые предоставляют своим ученикам возможность полноценной самореализации в сфере гуманитарных наук?

Не будем забывать, что качество и уровень образования выпускников школы определяются не только знаниями и навыками, но и сформированностью мировоззренческих ориентиров, нравственных ценностей, широтой культурного кругозора, а это закладывается прежде всего в ходе углубленного изучения гуманитарных дисциплин. С этой точки зрения интерес молодежи к совершенствованию знаний в гуманитарных областях заслуживает всяческой поддержки, в частности, через развитие универсальной и гуманитарной направленности гимназического образования. Вместо этого мы видим отчуждение гуманитарного компонента от естественно-научного комплекса предметов в гимназии, что, безусловно, подрывает мотивацию и возможности развития, доступные школьникам сибирского города, стремящимся расширить свои знания гуманитарных наук.

Как исследователь, посвятивший много лет изучению условий и факторов развития гражданского общества в нашей стране, не могу не отметить значимость широкого гуманитарного образования в формировании человеческого и социального капитала современного общества. Социальный капитал – доверие друг к другу, готовность прийти на помощь незнакомым людям, гражданская активность – не вырастает из ничего. Эти качества подпитывают в том числе гуманистические ценности, которые молодое поколение приобретает через освоение лучших образцов отечественной и мировой культуры. Поэтому сегодня слова поэта Андрея Вознесенского, сказанные в 60-е годы прошлого столетия, звучат так же актуально применительно к сегодняшнему информационному обществу, как они звучали в эпоху споров между «физиками» и «лириками»: «Все прогрессы – реакционны, если рушится человек».

Думаю, необходим более взвешенный, стратегический подход к решению о судьбе гуманитарного направления в салаховской гимназии через призму неблагоприятных долгосрочных последствий для общеобразовательной среды города и возможностей гуманитарного образования городской молодежи.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 232, комментариев: 3
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:25
Мало гуманитариев?! Если нет, тогда где все они работают?! В бутиках и магазинах? Нет наверное сидят философствуют или экономят что то... Может переводчиками?! Да нет же .. Толковых экономистов как не было так и нет. Дизайнеров тоже...
Красивые слова в защиту только писать и умеем. Больше ничего.
Surgut-lady Альберт Леонов
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Сегодня в 13:40
Очень однобокое видение у вас, однако…
Surgut-lady
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Сегодня в 13:42
С 10 классом гимназия решила вопрос, а вот в 5-х классах, т.е. будущем гимназии гуманитарного класса так и не появилось. Из этого можно сделать вывод, что гимназия не намерена дальше растить гуманитариев. Очень жаль…
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