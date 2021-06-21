Почему нельзя закрывать гуманитарное направление в гимназии Салахова в Сургуте

В редакцию СИА-ПРЕСС продолжают поступать мнения относительно закрытия гуманитарного направления в гимназии «Лаборатория Салахова». На этот раз высказалась первая выпускница и медалистка этого учебного заведения, ныне директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» (Москва), заведующая кафедрой экономики и управления в негосударственных организациях департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.

Новость о закрытии гуманитарного направления в гимназии Салахова в Сургуте не только огорчает, но и вызывает недоумение. Отказ от гуманитарной составляющей способен негативно повлиять на образовательную среду не только самой гимназии, но и всего города. Так ли уж много в Сургуте образовательных площадок, тем более с такими традициями, как салаховская гимназия, которые предоставляют своим ученикам возможность полноценной самореализации в сфере гуманитарных наук?

Не будем забывать, что качество и уровень образования выпускников школы определяются не только знаниями и навыками, но и сформированностью мировоззренческих ориентиров, нравственных ценностей, широтой культурного кругозора, а это закладывается прежде всего в ходе углубленного изучения гуманитарных дисциплин. С этой точки зрения интерес молодежи к совершенствованию знаний в гуманитарных областях заслуживает всяческой поддержки, в частности, через развитие универсальной и гуманитарной направленности гимназического образования. Вместо этого мы видим отчуждение гуманитарного компонента от естественно-научного комплекса предметов в гимназии, что, безусловно, подрывает мотивацию и возможности развития, доступные школьникам сибирского города, стремящимся расширить свои знания гуманитарных наук.

Как исследователь, посвятивший много лет изучению условий и факторов развития гражданского общества в нашей стране, не могу не отметить значимость широкого гуманитарного образования в формировании человеческого и социального капитала современного общества. Социальный капитал – доверие друг к другу, готовность прийти на помощь незнакомым людям, гражданская активность – не вырастает из ничего. Эти качества подпитывают в том числе гуманистические ценности, которые молодое поколение приобретает через освоение лучших образцов отечественной и мировой культуры. Поэтому сегодня слова поэта Андрея Вознесенского, сказанные в 60-е годы прошлого столетия, звучат так же актуально применительно к сегодняшнему информационному обществу, как они звучали в эпоху споров между «физиками» и «лириками»: «Все прогрессы – реакционны, если рушится человек».

Думаю, необходим более взвешенный, стратегический подход к решению о судьбе гуманитарного направления в салаховской гимназии через призму неблагоприятных долгосрочных последствий для общеобразовательной среды города и возможностей гуманитарного образования городской молодежи.