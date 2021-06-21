Не повезло российскому государству с народом — не хочет он вакцинироваться

22 октября 2020 года. Сообщение государственного агентства Интерфакс «Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение»:

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать», – сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

16 июня 2021 года. Сообщение того же государственного агентства Навальный «был обязан отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение».

Так Владимир Путин двумя взаимоисключающими фразами описал произошедшее с Алексеем Навальным, в августе прошлого года. Сначала «я лично помог выехать за границу на лечение», а потом «сознательно, игнорируя требования закона, этот господин выехал за границу». И никаких противоречий. Все нормально. Жители России привыкли. Более того. Они уже другого от власти и не ждут.

Отсюда и реальный рейтинг доверия российской государственной власти 9,5 процента. А как иначе можно рассматривать максимальное приблизительное количество (точное неизвестно) получивших первую дозу вакцины от COVID-19 в России в течение шести месяцев после объявления В.Путиным массовой вакцинации с 7 декабря 2020 года? Причем вакцинация все это время проходила без каких-либо особых возрастных ограничений, была доступна всем желающим, но… Желающих не было. В то время как за 5 месяце вакцинации на 20 мая в Израиле хотя бы одну дозу получили 62,8 процента, в Великобритании 55 процентов, Канаде 49 процентов, Германии 39 процентов, Франции 33 процента. И это с волнами вакцинации по возрастам и длительной предварительной записью. Такая обстановка в странах, где граждане доверяют государственным властям, институтам гражданского общества, системе здравоохранения, видят заботу о своих согражданах и сами заботятся об окружающих. А у нас...

У нас Лучший управленец Сургутского района 2019-го года Алексей Панченко на основании этого проявления недоверия народа изолгавшейся никому не подконтрольной власти и, как следствие, нежелания вакцинироваться неизвестно чем, объявляет путинскую власть единственным европейцем, да еще действующим рационально, а русского человека «европейцем-гипериндивидуалистом», что в переводе с научно-управленческого, видимо, означает азиат в самом пренебрежительном смысле этого слова. Ну, право слово, не европеец же может отрицать опасность заболевания, плевать на вирус, пренебрегать здоровьем окружающих, отказываясь носить маску, что ставит в вину русскому народу Алексей.

А что же власть, этот единственный европеец, по словам Алексея Панченко? Для того чтобы изобразить власть европейцем, ему приходится попотеть. Представить быструю отмену ограничений из-за нежелания государства помогать экономике и гражданам проявлением не страха власти растерять накопленные валютные запасы, и как следствие возможной потери власти (инстинктивные действия заурядной восточной деспотии), а чем-то «в духе классического европейского либерализма – личность на первом месте». Да еще откровенно солгать, что европейские власти будто бы «плюнули на все права и свободы личности... После появления вакцин они пошли по пути принуждения к вакцинации, в том числе через поражения в правах тех, кто отказывается это делать». Несмотря на то, что ограничения вводились исключительно эпидемиологические, государство изо всех сил помогало пострадавшим, и никакого принуждения к вакцинации не было. Наоборот, жители Израиля, США, Франции, Германии, доверяя врачам и своему государству, призывающему сделать прививку, САМИ стремились вакцинироваться, о чем говорит процент вакцинированного населения.

А русский народ... Оказалось, что это он виноват в том, что федеральные каналы щедро потчевали свою аудиторию конспирологическими передачами о происхождении и якобы раздутой опасности вируса. Что В.Путин первым в мире объявил о регистрации вакцины от COVID-19, не прошедшей еще вообще никаких испытаний. Что он же до последнего тянул с вакцинацией, а как и чем вакцинировался надежа государь никто тому самому народу не показал. Что лживая государственная пропаганда обрушилась на иностранные вакцины (а кому в России не известно, что лекарства по возможности лучше покупать импортные, они действуют лучше, от них меньше побочных эффектов).

Но мало того. Русский народ по А.Панченко оказался виноват еще и в том, что из всего перечисленного сделал единственно рациональный вывод: ковид не так уж и опасен, смертность от него низкая, как говорит пропаганда, а если импортные вакцины ужас-ужас, то нам-то наше отвязавшееся любимое государство может вообще все, что угодно, вколоть. А как же иначе? Можно же было проводить парады, отменять ограничения к голосованию по обнулению путинских сроков, собирать на стадионах по сто тысяч человек по случаю празднования оккупации и аннексии. Можно было грозить огромными штрафами и не помогать предприятиям, мол, сами как-нибудь выкарабкаетесь, можно во всеуслышание объявлять, что Россия лучше других справилась с эпидемией, когда в Европе бушевала третья волна, дошедшая до нас только сейчас.

«А виноват русский народ... Прямо стыд. Ни у одного государства такого бестолкового народа нет...» © М.М.Жванецкий