Сургутяне недовольны работами в парке «За Саймой» — почему?

Вокруг работ в парке «За Саймой» в последнее время много шума — сургутяне встревожены, что одно из немногих зеленых пятен города полысеет в результате его обновления. Доходит до анекдотов. Например, сразу после входа в парк со стороны «Россетей» по правой стороне строят корт — и жители бьют тревогу: «Не рубите, мужики, не рубите». Помилуйте, что рубить-то, когда там давным-давно ничего нет? А будет корт: уже из-за забора видно, что нечто цивилизованное растет.

Или вот еще пример — как раз с заборами: на странице сургутского фотографа Александра Онопы «ВКонтакте» вижу фотографию, где свалены бревна, и подпись: «Как-то не за то горожане голосовали, чтобы вот так «создавать» эко-парк». Но что за паника? Все-таки это не спиленные в парке бревна, а столбики для заборов…

И вот действительно вроде поводов для криков нет: ну да, идет обновление, в ходе его частью (хочется верить, что незначительной) зеленых насаждений пожертвуют — но вам вообще что нужно, общественники: шашечки или ехать? Цивилизованный парк или диковатый лесной массив с растрескавшимися асфальтовыми дорожками?

Однако возмущение, несмотря на всю его кажущуюся безосновательность, вполне оправданно. Причин у него множество, и фундаментальная — недоверие к власти, которая в лучшем случае что-то невнятно вещает про создание экопарка, в худшем — просто не посвящает население в свои планы относительно вырубки. Вот и сейчас: говорят, что вырубки не будет, — но что-то городят, закрывают забором, за которым какие-то делишки будут творить. На выходных чиновники и общественники собрались в этом самом парке, пошумели и разошлись. И что, кто-то успокоился? Да бога ради: все по-прежнему в напряжении. Потому что у чиновников сегодня на словах «вырубки не будет», а завтра в парке работает техника.

Примеры — их есть у меня: на прошлой неделе в местных телеграм-каналах внезапно вспомнили про Аллею молодоженов в парке «Кедровый Лог», ради которой повырубали кучу зелени. Под аккомпанемент увещеваний чиновников: «Ценные деревья не тронем!» и «Для вас же стараемся!»

Как постарались? Вот так.

Совет да любовь, молодожены. Для прохода по аллее прихватите соответствующую обувь.

В результате, с одной стороны, весь нынешний хайп вокруг парка «За Саймой», безусловно, раздражает: вроде же и тут для нас стараются! С другой стороны, примеров с удачными результатами подобных стараний негусто (недавно я убедился в этом, попав на центральную площадь города).

Поэтому при условном выборе «благоустройство или оставить все как есть» наученные горьким опытом неравнодушные сургутяне явно склонны к консерватизму — и шумят, шумят, шумят.

Остается надеяться, что в этом шуме все-таки родится некий компромисс — и цивилизация, придя в парк «За Саймой», не погубит его окончательно. Пусть шумят!