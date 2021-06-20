Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Сегодня слова благодарности звучат в ваш адрес. Спасибо говорят жители города. У всех своя удивительная история этой признательности, но главные герои в каждой из них обязательно медицинские работники.

Желаю, чтобы все истории непременно заканчивались хорошо! Все слагаемые успеха – высокие компетенции, опыт и неравнодушие. Сохранить доброту и отзывчивость в это непростое время очень важно, и нашим врачам это удаётся. Пусть так будет и впредь.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и счастья. Пусть в напряжённой череде рабочих будней у вас всегда находится время для себя и родных. Спасибо за ваш труд!

Андрей Филатов, глава Сургута