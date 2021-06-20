Главный врач ОКДЦ Ирина Урванцева поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения Югры!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Нас в регионе около 35 тысяч – людей, которые каждый день надевают белый халат и идут спасать. Громко звучит, согласна. А в действительности порой разворачиваются такие ситуации, что и самых высокопарных слов недостаточно.

Оказание медицинской помощи –самоотверженный труд. Второй год эпидемии в очередной раз это подтверждает. Рискуя своим здоровьем, медицинские работники исполняют профессиональный долг.

И с радостью замечу, в нашем округе очень много благодарных людей, которые будучи пациентами лично убедились, как искренне и с полной самоотдачей работают специалисты в стационарах и в поликлиниках.

Это героическая смелость – брать на себя ответственность за чужую жизнь. Неимоверная выдержка, трудолюбие, чуткость, душевная щедрость – все эти качества неразрывно связаны с образом врача.

В День медицинского работника я от всей души поздравляю коллег. Безусловная ценность – человеческое здоровье. Пусть оно вас не подводит. Пусть близкие окружают вниманием и любовью не только в праздники.

Уважаемые коллеги, берегите себя!