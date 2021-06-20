Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем медицинского работника

Дорогие друзья! С профессиональным праздником вас!

Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь. И сегодня, как никогда, в это трудное время ваши белые одежды для пациентов, как свет надежды! Надежды на исцеление, надежды на будущее… Вы, как солдаты невидимого фронта – важен каждый миг для спасения больных…

Люди в белых халатах – так вас называют, я скажу по-другому – наши ангелы хранители в безукоризненно белых одеждах, с такой же чистой совестью и любовью в сердце — низкий вам поклон! Пусть никогда не иссякнет родник милосердия в ваших сердцах! Будьте здоровы и счастливы!