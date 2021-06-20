Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем медицинского работника

От всей души поздравляю с праздников всех, кто дал клятву Гиппократа!

Пандемия особенно ярко подчеркнула жизненную необходимость труда медиков, то, как сильно мы нуждаемся в вас - ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Трудные времена показывают сильных людей. Многие из вас смело и без колебаний пошли на передовую в борьбе с коронавирусом. Благодарю вас за то, что вы сплоченно и достойно преодолеваете этот непростой период.

Не жалея сил и здоровья, вы приходите на помощь в самые тяжелые минуты, совершая порой чудеса, проявляете сострадание к чужой боли, сохраняете жизни и здоровье людей. Своим примером доказывая, что «искусство исцеления» подвластно не каждому.

Бесконечно благодарю, горжусь и восхищаюсь вами! Профессионализм, самоотверженность, душевная щедрость и выдержка присущи каждому из вас. Особая признательность ветеранам сферы здравоохранения, которые вырастили не одно поколение молодых специалистов и пронесли любовь к профессии через всю жизнь.

Желаю вам неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, признательности пациентов и чувства удовлетворения от своей работы. Будьте здоровы!