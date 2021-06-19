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​Татьяна Кисель: В социально-экономическом профиле «Лаборатории Салахова» углубленное изучение гуманитарных предметов сохраняется

Руководство «Лаборатории Салахова» оставит гуманитариев в гимназии

​Татьяна Кисель: В социально-экономическом профиле «Лаборатории Салахова» углубленное изучение гуманитарных предметов сохраняется
Фото: proshkolu.ru

От редакции siapress.ru. В ответ на материалы о положении гуманитариев в гимназии «Лаборатория Салахова» выступила руководитель учреждения Татьяна Кисель, которая заявила, что перевода детей, ранее учившихся в ликвидируемом гуманитарном классе, в другие учебные заведения не будет. Документ есть в распоряжении редакции siapress.ru, публикуем его целиком.

С предысторией ситуации можно ознакомиться в специальном разделе siapress.ru «Гуманитарии Салаховки».

Уважаемые ребята!

Осуществление индивидуального отбора для обучения в профильных классах в гимназии «Лаборатория Салахова» на 2021/23 учебные годы на уровне среднего общего образования организовано в соответствии с нормативными правовыми актами РФ (п.5. ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями) и ХМАО-Югры (Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 09.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 22.01.2021 № 8-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 09 августа 2013 года № 303-п «О Порядке организации приема либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»), в соответствии с запросами родителей (законных представителей), которые подавали заявления для участия их детей в индивидуальном отборе.

Гимназия не ограничивала выбор профилей обучения при подаче заявлений на индивидуальный отбор, и некоторые родители (законные представители) подавали заявления на 2-4 профиля. На гуманитарный профиль подали заявления 12 человек, на социально-экономический — 22 человека, в том числе из других общеобразовательных учреждений города.

Таким образом, в гимназии «Лаборатория Салахова» на 2021/23 учебные годы запланировано открытие 3-х профильных классов. В соответствии с поданными заявлениями формируется один класс естественно-научного профиля, один — технологического, один мультипрофильный (социально-экономический и технологический профили) с преимущественным количеством обучающихся социально-экономического профиля. В социально-экономическом профиле сохраняется преемственностъ с уровнем основного общего образования в углубленном изучении следующих гуманитарных предметов с учетом недельной нагрузки: история — 4 часа, обществознание — 2 часа, право — 2 часа. экономика — 2 часа, иностранный язык (английский) — 6 часов. Все эти предметы будут в учебном плане социально-экономического профиля, что удовлетворяет запросы большинства родителей (законных представителей) и обучающихся. При запросе родителей (законных представителей) могут быть предоставлены для реализации на бюджетной основе дополнительные общеразвивающие программы по литературе, немецкому/французскому языку, программы внеурочной деятельности для углубления и (или) расширения различных предметных курсов.

Формироваться списки будут по результатам рейтинга, выстроенного по убыванию набранных баллов по утвержденным в нашем округе критериям индивидуального отбора.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 26, комментариев: 0
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