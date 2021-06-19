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​Погода-оппозиционерка

Турцию открыли — и за зарубежный отдых россиян даже ненастная погода дома

​Погода-оппозиционерка
Фото: Ю.Нуреев

Среди ночи соцсети взорвались: «Турцию открыли!»

Десятки моих знакомых и знакомых моих знакомых ждали этого, чтобы вернуться на родные берега с привычным all inclusive. Да и сама я, признаюсь, ждала…

Потому что у меня нет денег на хороший отдых на курортах Краснодарского края и Крыма, а на тот, который я могу себе позволить, — денег жалко.

В Сочи еще в мае местные запустили мерч «Не приезжай!». Их бесило, что туристы едут в ИХ город на машинах и создают пробки. Туристы и сами не очень-то хотели в Сочи — с ужасными пробками, суровым сервисом, необоснованно высокими ценами и морем, в которое стекают канализационные стоки.

Но выбора не было: правительство закрыло все доступное для условного «среднего класса», чтобы оставить турпоток и деньги в стране. А российские курорты не справились с таким подарком. Наверное, этого бы деликатно не заметили, если бы не погода со своими дождями и потопами. Будто бы она сама — за здоровый отдых россиян.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 337, комментариев: 0
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