СИА-ПРЕСС разобрался в ситуации вокруг ликвидации гуманитарного класса в гимназии «Лаборатория Салахова»

Вслед за письмом учеников гимназии «Лаборатория Салахова» на имя директора учреждения Татьяны Кисель главному редактору «Нового Города» попали в руки еще несколько любопытных документов.

Первые тревожные звоночки

Выяснилось, что уже в октябре прошлого года родители девятиклассников обращались к губернатору Югры, где вполне обоснованно возмущались, что поступали их дети в гимназию-лабораторию, а оказались учениками естественно-научного лицея. Со слов мам и пап, с момента смены руководства у учреждения стала меняться и сама система образования, что повлекло за собой в том числе уход из гимназии сильных педагогов.

В седьмом классе детям предложили определиться с направлениями. Их было три: физико-математическое, химико-биологическое и гуманитарное. Спустя два года выяснилось, что гуманитарное упраздняют. «Не было родительского собрания, на котором данное решение было бы обосновано, одобрено или хотя бы озвучено», - пишут отчаявшиеся родители в адрес Натальи Комаровой. Им просто выдали на руки правила приема в старшие классы: на основании результатов индивидуального отбора есть возможность зачислиться на один из двух профилей:

- технологический: математика, физика, информатика;

- естественно-научный: математика, химия, биология.

Не надо быть гимназистом, чтобы понимать: при таком раскладе дети из гуманитарного профиля неконкурентоспособны. Ту же физику или химию они сдадут хуже, чем их сверстники, изучающие данные предметы углубленно. В общем, детям мягко намекнули, что в 10 классе в гимназии их не ждут и родители попросили главу региона повлиять на решение местной администрации, а вернее – департамента образования, который не воспрепятствовал таким инсинуациям внутри учреждения. Обращение 16 октября 2020 года подписали 14 родителей.

Ответ пришел 4 декабря. И не от губернатора, а от его заместителя Всеволода Кольцова. В письме по-чиновьичьи много воды. Но главное, Всеволод Станиславович подчеркнул, что на 2021-2022 годы в гимназии останутся все три профильных класса, волноваться не о чем.

Обращение к «родоначальнику» гимназии

Однако с наступлением нового года опасения детей из 9 Г и их родителей вспыхнули с новой силой. На носу экзамены и надо как-то определяться с дальнейшим будущим, а в образовательном учреждении о гуманитариях и думать забыли. Тогда сургутские семьи обратились за помощью к основателю гимназии и по совместительству депутату Валерию Салахову. Они поделились с ним своей болью и рассчитывали получить поддержку. Родителям пообещали похлопотать за ребят.

Спустя два месяца тишины поход повторился, но в этот раз на прием к народному избраннику отправились сами дети и зачитали ему письмо, которое ранее в полной версии было обнародовано на siapress.ru. Валерий Шейхович впечатлился слогом ребят, их позицией в вопросе образования и даже взял один экземпляр рукописи себе, чтобы показать некоему московскому ректору – вот какие дети учатся в Сургуте! Но дело с мертвой точки не сдвинулось.

Гуманитарный класс – странный предмет: он как бы есть, но его как бы нет

По словам одной из мам девятиклассника-гуманитария, им дали понять, что, если ребенок хочет продолжать получать элитное образование – ему придется либо выбирать один из двух профилей, либо переводиться в другое образовательное учреждение.

Ситуация комична тем, что на встрече с родителями (по их заверению) директор заявила: гуманитарное направление буду открывать, только если поступят заявления от родителей. Логично. Но чтобы заявления можно было подавать, информацию о возможности учиться в таком классе нужно как-то озвучить. Интереса ради главред «НГ» рандомно зашел на сайты нескольких образовательных учреждений города: гимназии №2, лицея №3, школы №45 и гимназии имени Фармана Салманова. Вы удивитесь, но везде информация о зачислении на обучение в 10 класс представлена развернуто (с полным перечнем документов и обозначением профильных правлений), на сайте гимназии Салахова же только общие сведения, что ведется прием заявлений в профильные классы. Но какие? Видимо, ответ можно получить, погадав на кофейной гуще.

Другой удивительный момент.

Прием заявлений о зачислении в 10 классы в гимназии велся всего четыре дня и завершился 5 июня (на всякий случай – выходной день!). При этом результаты зачисления будут озвучены лишь 21 июня. К примеру, в гимназии №2 списки принятых на обучение появились еще 15 июня.

Нет ли в этом коварного умысла: подождать, пока все школы города, куда в том числе родители гуманитариев-салаховцев спешно подавали заявления, сообщат о зачислении, чтобы по возможности не открывать гуманитарное направление из-за его неактуальности. Дети вроде как пристроены уже.

Двойные стандарты

Но не тут-то было. Есть еще один подводный камень – система рейтингов. Вроде как именно она является главным критерием для зачисления в школу. Но несмотря на это правило, в других общеобразовательных учреждениях (с чем столкнулись родители учеников гимназии-лаборатории) преимущество отдается изначально своим ученикам, а уже потом – пришлым. Пусть даже из самой «салаховки»! Это первое.

Второй обескураживающий аспект: в обычной школе если средний балл в табеле успеваемости по четверти составляет 4,5, то итоговую оценку ученику ставят «отлично». Гимназистам «Салахова» же для пятерки нужно набрать минимум 4,75 балла. Новый директор хотела привести вверенное ей учреждение к стандартам остальных школ, но родители воспротивились, посчитав, что тем самым у детей не будет мотивации учиться лучше.

Таким образом мы видим, что даже на этом этапе, имея одинаковые баллы в четвертях, по факту дети обладают разным уровнем знаний. Но вместо того, чтобы держаться за умных гимназистов, ими просто разбрасываются. Доходит до того, что кураторы рассылают родителям письмо от Сургутского политехнического колледжа, который предлагает получить в своих стенах рабочую специальность. Наверняка ребенок девять лет изучал гуманитарные науки, чтобы потом получить профессию швеи, официанта или даже, ничего себе, слесаря-ремонтника.

На 18 июня по информации siapress.ru в гимназию было подано 12 заявлений на гуманитарное направление, но открывать такой класс не планируются. Наша редакция будет следить за развитием данной ситуации.