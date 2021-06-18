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​Сергей Полукеев многое сделал, чтобы Сургут стал городом, и сделал бы еще больше. Но сложилось по-другому…

Памяти Сергея Полукеева – светлого и творческого человека

​Сергей Полукеев многое сделал, чтобы Сургут стал городом, и сделал бы еще больше. Но сложилось по-другому…
Фото siapress.ru

Сергей Полукеев был совершенно нетипичным чиновником и необыкновенным человеком. Большинство не понимали его, но Сергей относился к этому с легким юмором. Он был абсолютно целеустремленным человеком, четко формулировавшим цели и способы их достижения! Никогда не видел его раздраженным, агрессивным, и/или употребляющим обсценную лексику.

Всегда приветливый, с легкой улыбкой на лице, аккуратно одетый, но – человек-кремень! Он преодолевал все препятствия (в том числе и искусственно создаваемые коллегами-чиновниками!) и достигал поставленной цели! Совершенно необычная фигура в чиновничьей среде!

Последний раз мы очень долго разговаривали о проблемах Сургута, о том, как ускорить решение массы проблем, говорили о перспективах (отсутствии?) развития нашего города. Это было ровно неделю назад...

Он много сделал в свое время, чтобы Сургут стал ГОРОДОМ, и сделал бы еще больше, но сложилось по-другому... Спасибо, Сережа, за все. Ты показал, что и чиновники редко (!), но бывают и людьми нормальными и творческими личностями! Ты был и останешься в памяти тех, кто тебя хорошо знал, светлым человеком! Пусть земля тебе будет пухом…

От редакции. Прощание с Сергеем Полукеевым пройдет в Сургуте в субботу, 19 июня, с 12.15 до 13.30 в храме в честь Георгия Победоносца.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 280, комментариев: 0
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