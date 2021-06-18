Борьба с недостроем в центре Сургута ляжет на плечи депутатов нового созыва

Многие уже не вспомнят, когда и для чего начали строить это объект, но он до сих пор мозолит глаза горожанам и лежит грузом на плечах чиновников и депутатов. Речь идет о недостроенном здании на пересечении улицы Энергетиков и бульвара Свободы. Этот сургутский треугольник стал противоположностью бермудского. Наш все никак не сотрется с лица земли.

Маленькая погрешность

Скорейшее решение вопроса с ликвидацией долгостроя бывший глава Сургута Вадим Шувалов анонсировал еще в октябре 2019 года. Но воз и ныне там. Дело в том, что недострой выходит за границы предоставленного для строительства участка. Часть его конструкций находится на территории сквера. Казалось бы, маленькая погрешность.

И снова здравствуйте

Тему в очередной раз ворошили на заседании комитета думы по социальной политике. Власти отчитались, что сейчас решается вопрос об изъятии самовольно занятого куска земли у собственника незавершенного объекта строительства – «Югорской промышленной корпорации». Иск от управления лесопаркового хозяйства находится на рассмотрении в арбитражном суде ХМАО. Заседание назначено на 15 июля. И это только часть проблемы: чтобы ликвидировать сам объект, требуется сделать еще немало шагов.

«Сейчас с учетом внесенных изменений объект находится в границах красных линий, однако, чтобы изъять его из собственности компании, необходимо определить его параметры. Чтобы определить стоимость объекта, необходимо получить решение суда», – пояснил тонкости процесса директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Сергей Солод.

Вроде бы чиновники работают согласно разработанной дорожной карте. Но двигается дело, как сломанная телега. С днем сурка сравнил ситуацию депутат Дмитрий Гуз: «Черные силы нас гнетут непонятно сколько времени. И самое главное, не видно конечного результата».

В далекой-далекой галактике…

Напомнила предысторию начальник правового управления администрации Елена Кураева. Еще несколько лет назад здание хотели пустить с молотка, однако суд в трех инстанциях отклонил иск администрации. Так, с «ЮПК» был продлен договор аренды до ноября 2021 года. После окончания срока договора аренды у администрации снова появится шанс отвоевать объект.

Можно ли сделать что-то до решения суда, чтобы ускорить дело? Таким вопросом задался председатель комитета по социальной политике, депутат Максим Слепов. Ответ был отрицательный: необходимо вносить изменения в генеральный план города, а затем и в правила землепользования - это можно только после решения суда об изъятии земли.

Осложняет ситуацию и тот факт, что строительная компания, которой принадлежит долгострой, без пяти минут банкрот, и добровольно ни на какие манипуляции не соглашается.

Светлое будущее

Сергей Солод напомнил, что после публичных слушаний в 2019 году эту территорию отнесли к улично-дорожной сети города, поэтому там планируется обустроить разворотную площадку и место для высадки и посадки пассажиров, которые направляются в парк, школу и другим соцобъектам.

В конце концов, вопрос с недостроем при нынешнем созыве депутатов, объективно, не решится. Дело передадут на контроль последователям. Актуализировать план действий исходя из ситуации будут в сентябре 2021 года.