16+
Логотип Сиапресс
USD  72,2216   EUR  85,9943  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к обязательной вакцинации от COVID-19?
Комментировать
0
Новый локдаун: за или против?
Комментировать
0
Вы привились от коронавируса?
Комментировать
0
Больше опросов

​Призрак времени

Борьба с недостроем в центре Сургута ляжет на плечи депутатов нового созыва

​Призрак времени
Фото: siapress.ru

Многие уже не вспомнят, когда и для чего начали строить это объект, но он до сих пор мозолит глаза горожанам и лежит грузом на плечах чиновников и депутатов. Речь идет о недостроенном здании на пересечении улицы Энергетиков и бульвара Свободы. Этот сургутский треугольник стал противоположностью бермудского. Наш все никак не сотрется с лица земли.

Маленькая погрешность

Скорейшее решение вопроса с ликвидацией долгостроя бывший глава Сургута Вадим Шувалов анонсировал еще в октябре 2019 года. Но воз и ныне там. Дело в том, что недострой выходит за границы предоставленного для строительства участка. Часть его конструкций находится на территории сквера. Казалось бы, маленькая погрешность.

И снова здравствуйте

Тему в очередной раз ворошили на заседании комитета думы по социальной политике. Власти отчитались, что сейчас решается вопрос об изъятии самовольно занятого куска земли у собственника незавершенного объекта строительства – «Югорской промышленной корпорации». Иск от управления лесопаркового хозяйства находится на рассмотрении в арбитражном суде ХМАО. Заседание назначено на 15 июля. И это только часть проблемы: чтобы ликвидировать сам объект, требуется сделать еще немало шагов.

«Сейчас с учетом внесенных изменений объект находится в границах красных линий, однако, чтобы изъять его из собственности компании, необходимо определить его параметры. Чтобы определить стоимость объекта, необходимо получить решение суда», – пояснил тонкости процесса директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Сергей Солод.

Вроде бы чиновники работают согласно разработанной дорожной карте. Но двигается дело, как сломанная телега. С днем сурка сравнил ситуацию депутат Дмитрий Гуз: «Черные силы нас гнетут непонятно сколько времени. И самое главное, не видно конечного результата».

В далекой-далекой галактике…

Напомнила предысторию начальник правового управления администрации Елена Кураева. Еще несколько лет назад здание хотели пустить с молотка, однако суд в трех инстанциях отклонил иск администрации. Так, с «ЮПК» был продлен договор аренды до ноября 2021 года. После окончания срока договора аренды у администрации снова появится шанс отвоевать объект.

Можно ли сделать что-то до решения суда, чтобы ускорить дело? Таким вопросом задался председатель комитета по социальной политике, депутат Максим Слепов. Ответ был отрицательный: необходимо вносить изменения в генеральный план города, а затем и в правила землепользования - это можно только после решения суда об изъятии земли.

Осложняет ситуацию и тот факт, что строительная компания, которой принадлежит долгострой, без пяти минут банкрот, и добровольно ни на какие манипуляции не соглашается.

Светлое будущее

Сергей Солод напомнил, что после публичных слушаний в 2019 году эту территорию отнесли к улично-дорожной сети города, поэтому там планируется обустроить разворотную площадку и место для высадки и посадки пассажиров, которые направляются в парк, школу и другим соцобъектам.

В конце концов, вопрос с недостроем при нынешнем созыве депутатов, объективно, не решится. Дело передадут на контроль последователям. Актуализировать план действий исходя из ситуации будут в сентябре 2021 года.


нравится (5) не нравится (2)
Сегодня в 16:16, просмотров: 325, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Мы движемся в античеловечном направлении: подливаем яд в свой же стакан» 3107
  2. ​Сургутян поразило мрачное небо перед дождем // Фотофакт 1698
  3. ​В Сургуте мужчина погиб, упав с высоты 1618
  4. ​В субботу сургутяне простятся с Сергеем Полукеевым 1449
  5. Бывшего работника нефтедобывающей компании будут судить за коррупцию и мошенничество 1302
  6. ​Диктатура не пролетариата 1037
  7. ​Депздрав Югры: Вакцинация может стать обязательной только по решению санитарных врачей службы Роспотребнадзора 877
  8. ​За пять месяцев 2021 года аэропорт Сургута обслужил почти 600 тысяч пассажиров 776
  9. ​Вот это поворот 704
  10. ​Ликвидация гуманитарного направления в моей родной гимназии Салахова – чудовищная ошибка 663
  1. ​Умер Сергей Полукеев 7942
  2. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 7365
  3. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 6993
  4. Елена Соловьёва: «Нас ждут Греция, Хорватия, Черногория, но авиасообщения с ними прекращены. Зато открыты Маврикий, Португалия, Сейшелы — что далеко и дорого» 4392
  5. ​Три пришествия Полукеева 3884
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 3622
  7. ​Тамара Лычкатая: «Уничтожают не меня — уничтожают театр» 3612
  8. ​В Свердловской области столкнулись две машины из ХМАО: четверо погибли, пятеро госпитализированы 3512
  9. ​В выходные на сургутском пляже был полный аншлаг 3328
  10. ​Реконструкцию аэропорта в Сургуте тормозят: консерватизм Богданова, бюрократия и туристическая пустота 3207
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 16122
  2. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 11247
  3. ​В Нефтеюганске привиться от коронавируса можно в МФЦ 10681
  4. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 10005
  5. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 9849
  6. В югорской реке водолазы нашли труп мужчины 9629
  7. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 8827
  8. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 8518
  9. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 8142
  10. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 8093

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика