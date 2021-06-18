Ограничения, принятые против оппозиции, внезапно ударили по ни в чем не повинным сургутянам

Сколько я говорил, что ограничение свободы, которое внешне выглядит, как будто против Навального или любого другого оппозиционера, на самом деле – ограничение для всех нас?

Сколько я говорил, что запретительные и репрессивные законы против массовых мероприятий или любых других способов выражать свое гражданское несогласие или протест в мирной форме, принимаемые на высшем уровне вроде как против оппозиции, будут приводить к затыканию ртов простых россиян с их «неполитическими» проблемами?

Сколько раз я в ответ получал сентенции, мол, «поддерживаешь антироссийские силы и стремишься к майдану»?

И вот в Сургуте обманутые дольщики, которые хотят выразить свой протест относительно того, как решается их проблема – сюрприз-сюрприз, не могут согласовать свой митинг. Там все как по методичке – и проведение «работ по благоустройству» в месте, где организаторы хотят согласовать митинг, и предупреждение к дольщикам со стороны УМВД о «недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях» – ну то есть, потренировались на запрещенном ныне иноагенте ФБК*, а теперь этой же дубинкой – по мирным дольщикам.

И возмущается этим человек, который больше всех обвинял меня в потакании майдановским силам, в то время как я пытался хоть каким-то доступным мне образом рассказать людям – ограничения и репрессии не остановятся на злых оппозиционерах. Они не знают границ. Они обязательно рано или поздно будут использованы против обычных людей – даже тех, кто, может, отчаянно радовался разгонам митингов и запретам на проведение акций оппозиционных сил.

Теперь понятно?

*признан в РФ экстремистской организацией