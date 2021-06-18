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​Вот это поворот

Ограничения, принятые против оппозиции, внезапно ударили по ни в чем не повинным сургутянам

​Вот это поворот
Фото risovach.ru

Сколько я говорил, что ограничение свободы, которое внешне выглядит, как будто против Навального или любого другого оппозиционера, на самом деле – ограничение для всех нас?

Сколько я говорил, что запретительные и репрессивные законы против массовых мероприятий или любых других способов выражать свое гражданское несогласие или протест в мирной форме, принимаемые на высшем уровне вроде как против оппозиции, будут приводить к затыканию ртов простых россиян с их «неполитическими» проблемами?

Сколько раз я в ответ получал сентенции, мол, «поддерживаешь антироссийские силы и стремишься к майдану»?

И вот в Сургуте обманутые дольщики, которые хотят выразить свой протест относительно того, как решается их проблема – сюрприз-сюрприз, не могут согласовать свой митинг. Там все как по методичке – и проведение «работ по благоустройству» в месте, где организаторы хотят согласовать митинг, и предупреждение к дольщикам со стороны УМВД о «недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях» – ну то есть, потренировались на запрещенном ныне иноагенте ФБК*, а теперь этой же дубинкой – по мирным дольщикам.

И возмущается этим человек, который больше всех обвинял меня в потакании майдановским силам, в то время как я пытался хоть каким-то доступным мне образом рассказать людям – ограничения и репрессии не остановятся на злых оппозиционерах. Они не знают границ. Они обязательно рано или поздно будут использованы против обычных людей – даже тех, кто, может, отчаянно радовался разгонам митингов и запретам на проведение акций оппозиционных сил.

Теперь понятно?

*признан в РФ экстремистской организацией


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Сегодня в 11:17, просмотров: 550, комментариев: 9
Комментарии:
Ыть
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Сегодня в 11:54
Лучше бы картинку с палпатином и надписью "как иронично" поставили, уважаемый Д.Щ.
Сергей Б
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Сегодня в 12:56
Дмитрий как всегда пустился в демагогию.

Я, действительно прямым текстом высказывался что митинги Навального никакого отношения к насущным проблемам россиян не имеют. Это разборки заинтересованных сторон за государственную кормушку.

А то что митинги Навального послужили для властей хорошим поводом закрутить гайки всем – это точно.

Говорю же Навальный на путинскую власть работает.
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 13:17
Блин, ну по твоей логике тогда и дольщики сейчас виноваты - они ж большей частью голосовали за путина/едро - с чего теперь возмущаться, что те самые служки путина/едра не разрешают чего-то?
Сергей Б
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Сегодня в 13:17
А кот нормальный.

У меня такие же глаза были, когда администрация отклонила первое уведомление о проведении дольщиками публичного мероприятия.

На самом деле конечно нет. Я, наверное, как и все, в курсе что согласование публичного мероприятия процесс не быстрый, и встретит сопротивление со стороны властей.

Есть случаи, когда к согласованию митингов пробивались «с боем» после двадцатого уведомления.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:24
Когда и кого отсутствие разрешения - останавливало?
Когда люди возмущены, нарушениями своих прав, дела им нет на запреты.
Если предположить, согласование протеста , как способ давления на местную власть - тогда понятно. Пока согласовываешь - то уже оказываешь давление ...
А если протест только и не нужен, но лишний раз напомнить о своем существование хочется - тогда все способы хороши.. в тч и "запреты"..
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 13:24
Так вот те самые люди, которые ходили на митинги и пытались доказать, что не нужно чье-то разрешение.
И особо цинично выглядит, когда какой-то житель лангепаса запрещает жителям Сургута собираться
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 13:25
Д.Щ. «наехал», я ответил, как оно есть.

Ты же тоже в курсе того, как оно есть.

А голосовавших за путина/едро и не митингах Навального навалом было.

Это ни о чем.

А вот то что дольщики, а их в Сургуте около 2 тысяч, осенью уже не будут голосовать за депутатов едросов, это более вероятно.
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 13:30
Да, согласовывать с теми, против кого выступаешь это чистый цирк.

Лично я готов на несанкционированные выступления – всегда готов.

Но понимаю людей, которые боятся, потому что за такие действия могут тупо уволить с работы.

Среди дольщиков уже увольняли из СНГ «по собственному желанию» за недопустимую критику в адрес Комаровой.
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 13:36
Ты сначала саму статью прочитай «Диктатура не пролетариата» на которую здесь есть ссылка.

А то слышал звон да не знаешь где он.
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