Ограничения, принятые против оппозиции, внезапно ударили по ни в чем не повинным сургутянам

Сколько я говорил, что ограничение свободы, которое внешне выглядит, как будто против Навального или любого другого оппозиционера, на самом деле – ограничение для всех нас?
Сколько я говорил, что запретительные и репрессивные законы против массовых мероприятий или любых других способов выражать свое гражданское несогласие или протест в мирной форме, принимаемые на высшем уровне вроде как против оппозиции, будут приводить к затыканию ртов простых россиян с их «неполитическими» проблемами?
Сколько раз я в ответ получал сентенции, мол, «поддерживаешь антироссийские силы и стремишься к майдану»?
И вот в Сургуте обманутые дольщики, которые хотят выразить свой протест относительно того, как решается их проблема – сюрприз-сюрприз, не могут согласовать свой митинг. Там все как по методичке – и проведение «работ по благоустройству» в месте, где организаторы хотят согласовать митинг, и предупреждение к дольщикам со стороны УМВД о «недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях» – ну то есть, потренировались на запрещенном ныне иноагенте ФБК*, а теперь этой же дубинкой – по мирным дольщикам.
И возмущается этим человек, который больше всех обвинял меня в потакании майдановским силам, в то время как я пытался хоть каким-то доступным мне образом рассказать людям – ограничения и репрессии не остановятся на злых оппозиционерах. Они не знают границ. Они обязательно рано или поздно будут использованы против обычных людей – даже тех, кто, может, отчаянно радовался разгонам митингов и запретам на проведение акций оппозиционных сил.
Теперь понятно?
*признан в РФ экстремистской организацией
Я, действительно прямым текстом высказывался что митинги Навального никакого отношения к насущным проблемам россиян не имеют. Это разборки заинтересованных сторон за государственную кормушку.
А то что митинги Навального послужили для властей хорошим поводом закрутить гайки всем – это точно.
Говорю же Навальный на путинскую власть работает.
У меня такие же глаза были, когда администрация отклонила первое уведомление о проведении дольщиками публичного мероприятия.
На самом деле конечно нет. Я, наверное, как и все, в курсе что согласование публичного мероприятия процесс не быстрый, и встретит сопротивление со стороны властей.
Есть случаи, когда к согласованию митингов пробивались «с боем» после двадцатого уведомления.
Когда люди возмущены, нарушениями своих прав, дела им нет на запреты.
Если предположить, согласование протеста , как способ давления на местную власть - тогда понятно. Пока согласовываешь - то уже оказываешь давление ...
А если протест только и не нужен, но лишний раз напомнить о своем существование хочется - тогда все способы хороши.. в тч и "запреты"..
И особо цинично выглядит, когда какой-то житель лангепаса запрещает жителям Сургута собираться
Ты же тоже в курсе того, как оно есть.
А голосовавших за путина/едро и не митингах Навального навалом было.
Это ни о чем.
А вот то что дольщики, а их в Сургуте около 2 тысяч, осенью уже не будут голосовать за депутатов едросов, это более вероятно.
Лично я готов на несанкционированные выступления – всегда готов.
Но понимаю людей, которые боятся, потому что за такие действия могут тупо уволить с работы.
Среди дольщиков уже увольняли из СНГ «по собственному желанию» за недопустимую критику в адрес Комаровой.
А то слышал звон да не знаешь где он.