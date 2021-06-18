Администрация Сургута не согласовывает митинги обманутых дольщиков

В каком государстве нынче живут россияне, в демократическом, или?.. Или на смену диктатуры пролетариата пришла другая диктатура — не пролетариата, то есть не большинства? И Закон — нормативно-правовой акт, который регулирует определённые общественные отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного принуждения — регулирует общественные отношения исключительно в пользу государственных чиновников? А меры государственного принуждения применяются только против граждан, требующих соблюдения Закона для всех в равной степени?

В Сургуте получается именно так: закон чиновниками используется только для собственной защиты от назойливых граждан, требующих соблюдения закона для всех в равной степени.

Обманутые дольщики в Сургуте, ЖК «Любимый», дом №2, дом которых должен был сдаться еще осенью 2018 года, доведенные до крайнего состояния многочисленными пустыми обещаниями властей, где до сих пор не прозвучали сроки сдачи дома и не были названы лица, ответственные за эти сроки, чтобы власти их наконец услышали, решили использовать свои законные права на публичные выступления: публичное мероприятие в форме пикетирования группой лиц.

И если в позапрошлом году тоже дольщики подавали в администрацию города уведомление на проведение такого же публичного мероприятия, и администрация без проблем это уведомление согласовала, то «теперича не то, что давеча». Ныне права граждан, прописанные в Конституции РФ трактует по-своему и, можно даже сказать, совершенно казуистическим образом.

Оказывается, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», закрепляющий за гражданами право на мирные массовые публичные мероприятия, где можно свободно выражать свое мнение и выдвигать требования к власти в том числе, теперь в Сургуте не работает. На проведение дольщиками ЖК «Любимый», дом №2, мероприятий по пикетированию группой лиц, в администрацию было подано уже пять уведомлений — и на все получен отказ по комичным надуманным причинам. Фантазиям чиновников, блокирующих законные требования дольщиков, нет предела.

Нет смысла перечислять все причины отказа за подписью заместителя главы города С.В. Горобченко, где цепляются за каждую букву в каждой строке, но некоторые отговорки стоят внимания.

Вот, например, такая «стандартная» отговорка: «Также сообщаем, что в заявленном Вами месте и указанное время проведения публичного мероприятия запланировано проведение работ по благоустройству… с применением специализированной техники, что повлечет угрозу безопасности участников мероприятия, а также лиц, которые будут находиться вблизи места его проведения».

Забота администрации о гражданах умиляет до слез. И совпадение тоже, когда в заявленное время и в заявленном месте вдруг наметились работы по благоустройству с применением специализированной техники.

Но самое интересное: на запланированное мероприятие дольщики отводят два часа с 12:00 до 14:00 — и неужели на эти два часа нельзя убрать специализированную технику и отправить рабочих по благоустройству на обед?

То есть, по мнению администрации города, текущие работы по благоустройству настолько важнее соблюдения конституционных прав граждан, что даже два часа не выделить. Умопомрачительно.

Также в одном из ответов на уведомление заместитель главы города С.В. Горобченко сообщал, что во всех местах, где возможно проведение публичных мероприятий дольщиками, будут непременно проводиться запланированные администрацией публичные культурные мероприятия: «В соответствии с информацией комитета культуры Администрации города, концерт Симфонического оркестра Сургутской филармонии в рамках проекта «Летние творческие встречи», а также другие мероприятия».

Но в следующем ответе за подписью того же заместителя Главы города С.В. Горобченко, уже сообщается что публичные мероприятия, оказывается, вообще нельзя проводить: «В постановление Губернатора ХМАО-Юры от 26.05.2021 № 71 «О продлении отдельных мер, принятых в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции COVID-19…» внесены изменения о продлении мер до 30.06.2021 года».

И вот этого вот цирка в переписке с администраций накопилось уже десятки страниц машинописного текста.

Нельзя сказать, что на уведомления дольщиков о проведении массового пикета реакции со стороны властей не последовало. Последовала.

Сразу после подачи первого уведомления на проведение массового пикета дольщиками последовали приглашения представителей дольщиков на встречи с чиновниками из администрации Сургута и правительства Югры — и почему-то в прокуратуру, на встречу с прокурором города и его помощниками.

Встречи были недолгими. Везде пытались вручить новые «дорожные карты» в связи с вновь сложившимися обстоятельствами, но никто не мог назвать сроки сдачи дома и имена конкретных лиц, которые за эти сроки отвечают.

И что интересно: на встрече с администраций и в прокуратуре дольщикам непременно сообщали об ответственности по закону за выход на несанкционированные массовые мероприятия. А еще звонили из полиции и тоже сообщали об ответственности.

В общем, еще та картина маслом получается.

С одной стороны, администрация города по надуманным причинам одно за другим отклоняет уведомления дольщиков о проведении публичного мероприятия в форме пикетирования группой лиц, грубейшим образом нарушая Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а с другой стороны, администрация, прокуратура, полиция, все дружно предупреждают дольщиков об ответственности за выход на несанкционированные массовые мероприятия, которая наступает согласно Федеральному закону от 08.06. 2012 г. N 65-ФЗ статья 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Это как же трактует законы администрация города в угоду себе? Это же Закон против Закона получается. Это даже уже не казуистика, а что-то из области психиатрии.

И если в позапрошлом году, когда дольщикам администрация согласовала массовый пикет, дольщики на пикет не вышли, потому что чиновники из администрации города и правительства Югры так же отреагировали на уведомление, как и в этот раз и пообещали решить проблему (конечно же, обманув дольщиков), то в этот раз наученные горьким опытом дольщики пойдут до конца. Будут иски в суд, будут новые уведомления о проведении массового пикета, пока не будет достигнуто согласование с администрацией города, которая наверняка вконец запутается в своих фантазиях и измышлениях.

Дольщикам просто не оставили другого выхода — их окончательно загнали в угол.

Стоит упомянуть, что многие дольщики рассчитались за квартиры, которых нет, материнскими капиталами, ипотечными деньгами, взятыми под проценты. При этом многие дольщики снимают жилье в том числе семьями с детьми, находясь вместе с детьми в состоянии бомжей.

И кроме дольщиков ЖК «Любимый», дом №2, в Сургуте еще много обманутых дольщиков из других ЖК и домов, которых тоже администрация кормит обещаниями годами.

P.S. В указанные даты и время в уведомлении дольщиков на проведение массового пикета у здания администрации где планировалось мероприятие, никаких работ по благоустройству территории с применением спецтехники и никаких культурных мероприятий не проводилось.