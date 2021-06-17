​Глава Сургута Андрей Филатов выразил соболезнования семье и близким Сергея Полукеева.

Глава Сургута Андрей Филатов и коллектив администрации города выражают соболезнования семье и близким безвременного ушедшего Сергея Полукеева.

«Приношу соболезнования семье и близким Сергея Михайловича Полукеева в связи с тяжелой утратой. В одночасье не стало нашего единомышленника, друга, коллеги. Это большая потеря для всех нас и для меня лично. Скоропостижный уход Сергея Михайловича стал настоящим потрясением для всего коллектива. С первых дней работы он проявил свой большой опыт, широкие знания, огромное желание сделать жизнь в Сургуте лучше. К сожалению, не хватило только времени. Скорбим вместе с родными Сергея Михайловича! Светлая память!»