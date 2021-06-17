Сборная России по футболу уже не та. Но это не точно

Первая победа России на групповом этапе ЕВРО-20/21 случилась в игре с финнами. Теми самыми, которые за весь матч с Данией всего один раз отправили мяч в сторону голкипера соперников. И сразу забили. Датчане же за отведенное время 23 раза целились в сторону голкипера Лукаша Градецки. И все безрезультатно. Возможно, это связано со страшной потерей сознания игроком «алой гвардии» Кристианом Эриксеном на десятой минуте встречи.

Так или иначе, россияне «отомстили» за одного из лучших футболистов Дании стараниями Алексея Миранчука. Если в целом говорить про матч, то подопечные Черчесова играли в полноги. Конечно, глядя на такие пресные потуги на футбольном поле, невольно воспоминается ЕВРО-2008, где за команду Хиддинка хотелось надрывать голосовые связки.

Будем честными: в то время футбол захватил страну похлеще коронавируса, люди начали узнавать игроков в лицо, могли назвать их поименно. Конечно, все это чудо сотворил талантливый голландский тренер. Сколотил не команду звезд, но звездную команду.

Во время турнира летом 2008-го мы проиграли всего дважды, и оба раза испанцам – в итоге победителям ЕВРО. Обыграв при этом шведов и действующих чемпионов Европы греков. Ну, а вспоминая эпичный матч с нидерландцами, по коже наперегонки бегут мурашки. В ту победную ночь памятник основателям Сургута проверили на выносливость, а жителей проспекта Ленина – на стрессоустойчивость. Первые намеки на это тожество появились еще в 2007-м, когда россияне утерли нос на домашнем газоне англичанам, лишив родоначальников футбола поездки на ЕВРО впервые за 24 года!

Помню, это был мой дебютный год работы в редакции «Нового Города» и у нас на первой полосе газеты выходили самые важные новости в масштабах города, региона и страны – за право разместиться на обложке нужно было еще побороться с более опытными журналистами. 16 октября 2007 года я робко попросила выпускающего редактора Данила Кузнецова поставить новость о том, что завтра будет матч Россия – Англия. Даня разразился смехом: «Ну, Света, это же нереально! Если они выиграют у самих англичан, я куплю тебе большой торт». Как вы понимаете, на утро я ела десерт в компании редакции.

И было бы в пору спросить: «Как тебе такое, Илон Маск?», но Илон в то время был занят проблемами в личной жизни – будущий богатейший человек планеты разводился.

Гус Хиддинк (в белой рубашке поло), ЕВРО-2008. Фото img.gazeta.ru

С этого момента футбольная слава России держалась на плаву за счет спортсменов, которых спешно пригласили в европейские клубы после фееричной игры на турнире Старого Света. Мы же, как правило, о футболе вспоминали лишь впритык важных чемпионатов.

Казалось, успех был близок на домашнем мундиале. Когда мы по-чайфовски обыграли Саудовскую Аравию 5:0, а потом одолели саму «красную фурию» – сборную Испании (ответочка за 2008-й!). Акинфеев стал аналогом богини Лакшми, а Дзюба – возможным «проходным билетом» в финал. Но мы дошли только до ¼, уступив хорватам. Они же в итоге стали серебряными призерами чемпионата мира.

Сейчас мы наблюдаем, что «усы надежды» не сильно щекочут и, тем самым, бодрят наших игроков. Чтобы выйти из группы «В», нужно занять первые две строчки в турнирной таблице. Мы пока на втором месте. Но можем скатиться как на последнее четвертое, если все сборные наберут равное количество очков и будет считаться разница забитых и пропущенных мячей. Так и выйти из группы, если 21 июня выиграем Данию, либо сыграем вничью при условии, что бельгийцы обыграют финнов.

Делаем ставки, господа!