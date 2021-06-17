Замглавы Сургута Сергей Полукеев умер. Тарас Самборский вспоминает историю знакомства с ним

От редакции siapress.ru. 17 июня умер Сергей Полукеев — заместитель главы Сургута. По этому поводу мы публикуем очерк Тараса Самборского, написанный двумя годами ранее — к 50-летию одного из самых адекватных сургутских чиновников.

Публикуется впервые.

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Год 2011-й, кажется, весна.

— Здравствуйте, это директор департамента имущественных и земельных отношений Полукеев Сергей Михайлович.

Я в этот момент бегал по стройке — мы вовсю заканчивали возведение нашего нового офисного здания СИА-ПРЕСС-Центр. Звонок меня выбил из хорошего настроения: стройка шла ударным темпом, все получалось красиво и в срок — в общем, я был на позитиве, и вдруг этот звонок. Разумеется, ничего хорошего от директора ДИЗО я не ждал, и вообще на тот момент был измотан многолетней борьбой с чиновниками администрации города, вставлявшими и мне лично, и всему моему бизнесу палки в колеса при каждом удобном случае. «Особые» отношения у меня сложились именно с ДИЗО, поскольку по линии этого ведомства (еще архитектура) сургутская мэрия много лет гнобила редакцию, не позволяя ей узаконить права на снесенную уже сегодня баню — легендарное здание по улице Северной, дом 68, 15 лет служившее нам и офисом, и вторым домом.

В общем, от звонка этого нового директора ДИЗО, как его там (я никогда не запоминаю имена при первом знакомстве) в груди у меня сжалось что-то неприятное, я настроился на очередную гадость. Звонящий продолжил:

— Я хотел бы с вами познакомиться лично (что-то неприятное в груди начало колотить в районе сердца), посмотреть с вами территорию возле вашего офиса. Нового и старого.

О! Началось по новой! Только вроде все успокоилось, и даже как бы с Сидоровым примирились под конец его правления, и с новым главой Поповым как будто без конфликта — и на тебе, прилетело откуда не ждали! Когда ж эти кровососы отцепятся?

Я сухо ответил, что ради бога, пошли, «посмотрим территорию». Надолго откладывать не стали, встречу назначили, кажется, чуть ли не на тот же день.

Полукеев вышел из машины — невысокий, щуплый, «тщедушный какой-то», приметил я. Уверенно и — странное дело — издалека протянув руку, направился ко мне. Я привык, что чиновник-«враг» обычно неспешен, вальяжен, с нарочито непроницаемым лицом, за руку предпочитает не здороваться. Этот же, напротив, какой-то… позитивный. Хотя… я и таких, «позитивных», тоже достаточно насмотрелся: вроде демонстрируют счастье, с «летящей походкой», а по сути — подлец подлецом.

— Еще раз — Полукеев, — уже вживую представился новый начальник ДИЗО. Я приготовился к неприятному общению. — Вообще меня Владимир Алексеевич надоумил с вами познакомиться, Браташов, вы же с ним в хороших отношениях?

Я изменил настрой:

— С Браташовым, я? В прекрасных. Очень его уважаю. Ваши, правда, ненавидят.

— Я тоже уважаю. Во такой мужик и специалист! — Полукеев задиристо взбросил кулак с поднятым большим пальцем. Я на него присмотрелся. От яркого весеннего сургутского солнца он по-мальчишески щурился — все близорукие очкарики на солнце щурятся. Да нет, не тщедушный вроде. Необычный какой-то, с нормальной мимикой. Взгляд — не как у этих всех, исподлобья, испуганно-презрительный, «бей, хватай, беги», а нормальный взгляд, открытый, глаза не отводит (я люблю поиздеваться над чиновниками, глядя им в упор — очень не любят они этого).

Через несколько первых минут разговора мое напряжение сменило хорошее настроение, в котором меня и застал звонок Полукеева. Он сходу объяснил свою задачу:

— Я посмотрел всю вашу переписку с администрацией города за несколько лет. Это вообще кошмар какой-то. Нет ни одной серьезной причины для этой своры, которая между вами и нами. Мне это все не нужно, я хочу работать нормально, а не создавать предпринимателям проблемы. Готовы?

Я был готов. Еще как готов.

Так мы и познакомились с новым начальником ненавистного ДИЗО. Через какое-то время перешли на ты. И установили нормальные отношения — не только между друг другом лично, но и между возглавляемым им ведомством и моим предприятием. Большинству чиновников ДИЗО это не нравилось — без состояния войны с нами он, кажется, потеряли смысл существования. Я участвовал в нескольких совещаниях в ДИЗО и видел, как, с одной стороны, Сергей методично, но жестко проводил свою линию, и, с другой, как тяжело это воспринималось его подопечными.

— Они уверены, что я плачу тебе взятки, — сказал я Полукееву после очередного такого совещания.

— Честно? Мне похрен, что они думают, — ответил он. — Я реально, понимаешь — реально! — здесь не для денег. Я вижу, что можно сделать, и делаю это, и от этого кайфую! У меня совсем другая мотивация! Комплексовать перед взяточниками, что они думают обо мне так же, как делают сами?!

«Новый Город» поддерживал Полукеева в том, за что он рьяно взялся в ДИЗО — в сокращении дебиторки за муниципальную землю и имущество, за сокращения административных барьеров для бизнеса, за декриминиализацию муниципальных рынков, за создание сквера «Строитель».

Со «Строителем» была отдельная история, в которой я наблюдал Полукеева с близкого расстояния и видел, что его слова про мотивацию, заточенность на дело и результат, полезный городу, а не ему лично, — не пустая болтовня.

Когда он сообщил, что хочет снести «все это говно» на «Строителе» (имелся в виду многолетний «черкизон» — жуткое бельмо в центре города) и на его месте разбить приличный сквер, у меня была одна-единственная реакция:

— Тебя прикончат.

— Не прикончат. Я же не дебил, есть работа видимая, есть невидимая, — спокойно ответил он. — Надо заниматься и той, и другой. Мы же не будем «кидать» торгашей, с каждым лично разговариваем, предлагаем новое место.

— Но там бандиты, менты, этнические — там такой клубок! — я не представлял, как можно «разрулить» столько интересов.

— Я же не разгоняю людей, чтобы перераспределить собственность, — Полукеев, кажется, не обращал внимания на то, что в подобные заявления никто не верит, — такова репутация наших чиновников. — Мы действительно расселим людей и действительно сделаем сквер. Там даже будки с мороженым не будет. Никакой коммерции.

— Ты темнишь.

— Нет.

— Нахрен тебе это надо?

— Что лучше — сквер или это говно?

— Понятно, что сквер.

— Вот поэтому будет сквер.

Мы, конечно, включились в поддержку этого начинания. На каком-то этапе глава города Дмитрий Попов должен был «выехать на место» и встретиться с разгневанными торговцами, «сбить волну напряжения». Поездка с присутствием СМИ затевалась ради заявления о сносе рынка (а подобное заявление, в силу политически громкой проблемы, безусловно должно исходить от первого лица). И вот Попов на рынке, ходит от киоска к киоску, выслушивает жалобы, а чаще — обвинения — в адрес власти, «лишающей пропитания сотни сургутян» (что, разумеется, из уст людей, не платящих никаких налогов, звучит как минимум неуместно). Происходит то, чего Сергей боялся: под натиском людских эмоций градоначальник внятно не заявил о сносе. То есть — ну вроде бы как бы рассмотрим варианты… Звоню Полукееву (а, может, он мне): глава заявления не сделал. Я говорю: ну хоть более-менее в эту сторону что-то сказал?

— Ну «более-менее», — удрученно отвечает Сергей.

Я предложил авантюру: выдаем новость о том, что глава города на встрече такой-то подтвердил неизбежность сноса, но гарантировал людям, что каждое рабочее место будет сохранено на других торговых площадках, а вместо рынка будет построен исключительно сквер. То есть фактически приписываем Попову слова, которых он не произносил.

Сергей просиял. Сказал, что если ему «прилетит от Попова», что-нибудь… в общем, как-то отбрешется.

Так нами была распространена политически важная информация о «заявлении главы города» про снос рынка. Сергею от Попова ничего «не прилетело». Возможно, нашей «подтасовки» никто и не заметил, возможно, она была воспринята как помощь не только Полукееву, но и главе, но тогда, когда вопрос о сквере висел на волоске, ситуация была действительно стрессовой и все могло обернуться по-иному.

Как бы там ни было, в озвученные сроки сквер был предъявлен горожанам. Сегодня трудно представить это место, где подростки занимаются на турниках, мамаши выгуливают детишек, а парочки милуются на скамейках, без чистоты и порядка. Равно как трудно поверить в то, что огромная армия недоброжелателей Сергея Полукеева изменила о нем свое мнение — ведь они, эти недоброжелатели, привыкли жить собственными мерками, когда добро подменяется выгодой, ум — подлостью, созидание — мздоимством. Увы, но это удел таких, как Полукеев: созидать под улюлюканье толпы.

Но на Сергея эти улюлюканья не действуют и у него все в порядке с его собственным внутренним миром. Где его критики? Иных уж нет, и те далече.