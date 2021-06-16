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​Город не должен сам создавать спортивные секции – это сжигает кучу денег и не приносит должного результата

Как Сургут может совместно с частными инвесторами развивать спорт

​Город не должен сам создавать спортивные секции – это сжигает кучу денег и не приносит должного результата
Фото со страницы автора в Facebook

Итак, созрел для поста. Адресую его руководителям спорта, людям, которые принимают решения.

Изъявил желание подписать концессионное соглашение с администрацией о строительстве и эксплуатации Ледового Дворца, который планируется построить на территории бывшего СПОПАТа. Кто не в курсе – разработана необходимая документация, выделены из бюджета деньги на реализацию шести объектов спорта в Сургуте. Схема финансирования объекта совместная – 60 процентов город и 40 процентов инвестор. Объект остается в собственности города, концессионер управляет им 11 лет с правом пролонгации. Цель города – построить объект быстро, качественно, недорого. Цель инвестора – заработать на эксплуатации. Все вроде бы хорошо, но есть несколько НО...

Первое.

Бюджет строительства утверждали чуть не год назад, за это время стоимость материалов выросла от двух до трех раз, думаю доказывать тут нечего, всем все понятно.

Второе.

Город маниакально хочет созидать, т.е. арендовать помещения у инвестора и организовывать секции. А инвестор таким образом – зарабатывать и возвращать вложенные инвестиции. Это в корне неправильно, много раз писал об этом. НИКОГДА государственная структура не сможет быть эффективней бизнеса. Кончится это раздутым штатом, неповоротливой структурой, которой ничего не нужно, кроме бумажек и стабильной зарплаты. Ну и денег будут палить такие объекты немерено.

Город должен сформировать запрос на необходимое количество занимающихся детей, прописать требования и финансировать каждого ребенка. В таком случае мы получим колоссальную экономию средств, качество подготовки, а, главное, в качестве инвесторов придут люди, желающие развивать спорт. Думаете, их нет? Ошибаетесь.

Третье.

Деньги. Деньги – это кровь в экономическом организме, нет денег – нет экономики, нет жизни. Деньги должны быть дешевыми, лучше нулевая ставка и на 11 лет. Государство должно компенсировать банку проценты, а взамен получит рабочие места, налоги, качество жизни граждан. Короче – мощный социальный эффект.

И в заключение.

Уверен, что нынешнее руководство города заинтересовано в качественной реализации данных проектов. Не случайно же меня пригласили? Думаю, совместно получится сделать крутую историю со строительством академии хоккея, в которой развивались бы сотни юных хоккеистов, вплоть до взрослого хоккея.

Это было бы не просто здорово для Сургута, но и для всей страны.

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Сегодня в 12:57, просмотров: 210, комментариев: 3
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 13:07
А финансированные детишки должны потом гурьбой бежать к Филиппову. Молодец, здорово придумал.
6xz34e
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Сегодня в 14:49
Уважаемый Дмитрий!Поддерживаю Вашу идею создания главной прививки здоровья будущего поколения!Желательно сделать качественно и в дальнейшем доступно для детей!
6xz34e
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Сегодня в 14:55
Уважаемый Аванес!Наш округ запустил сертификат дополнительного образования.Правда,там (куда желают многие дети и их родители) ..он не проходит!Зато план ( как по нефти и газу) по детям (!)по этому сертификату "спускают" на школы...Вам и не снилось!
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