Пандемия коронавируса заставляет делать неожиданные выводы о власти и гражданах России

Нынешняя пандемия подтвердила мою убежденность в верности двух тезисов о России. Во-первых, русский человек (в данном случае русский – это синоним россиянина) – вообще ни разу не коллективист, а гипериндивидуалист. Во-вторых, власть в России – это единственный европеец (я бы даже добавил европеец-идеалист, вынужденный действовать рационально). Кроме того, у меня появилась мысль о том, что народ в России – это тоже европеец, но европеец-идеалист, не желающий адаптировать свои представления под реальность. Теперь чуть подробнее.

Что должны делать коллективисты в случае возникновения серьезной угрозы для всего сообщества? Сплотиться и дать общий ответ на этот вызов, заботясь об остальных членах коллектива. Что сделали мы? Во-первых, сразу же раскололись на два лагеря: считающие, что вирус есть и представляет угрозу; не верящие в существование вируса. Потом эти лагеря начали дробиться дальше, и сейчас можно наблюдать великую битву прививочников с антипрививочниками. И каждая из сторон считает себя правой, не желая даже прислушаться к аргументам оппонентов. Но дело не ограничивается только спорами, наплевательское отношение к ближнему вылилось и в повседневном поведении, когда люди были не готовы проявить хотя бы минимальную заботу к другому. Ну не веришь ты в вирус и не носишь маску – твое дело. Но ты ведь отказываешь другим в возможности защититься от тебя, не соблюдая даже минимальные нормы типа социальной дистанции. Пренебрежение чужим здоровьем, причем не абстрактным «чужим», а вполне конкретным соседским – это явно не показатель коллективизма.

Что же делали в такой ситуации власти? В некоторых странах Азии повели себя вполне в духе восточной деспотии – жесткие ограничения, штрафы и т.д. Европейцы, посмотрев на это, плюнули на все права и свободы личности и попытались сделать то же самое (с разной степенью эффективности). После появления вакцин они пошли по пути принуждения к вакцинации, в том числе через поражения в правах тех, кто отказывается это делать. Что произошло в России: ограничения ввели, но за их несоблюдение почти не наказывали (личность же, свобода и т.д.), все принудительные меры были легким поглаживанием по сравнению с тем, что делали власти «цивилизованных» стран. Обязательной вакцинации нет, причем прививаться пытаются заставить через систему поощрений. Все в духе классического европейского либерализма – личность на первом месте. Понятно, что эта красивая идея при столкновении с некрасивой реальностью оказалась не очень жизнеспособна, поэтому власти пришлось наступать на горло своему идеализму и становиться более прагматичной, хотя до нынешних европейских властей (уходящих все дальше в сторону Востока) нашей очень и очень далеко.

В этом плане власть в России действительно европеец-идеалист, вынужденный стать реалистом. Власть вообще не терпит идеалистов, которые, попав туда вынуждены либо меняться и становиться прагматиками (как большевики, например, или Борис Николаевич), либо уйти (хотя скорее их «уйдут» – как Временное правительство).

Ну и, наконец, о народе. Мы ведь очень хотим жить в таком мире, который был бы построен на основе европейских идей – либерализма, социализма и т.д. Чтобы у всех все было как при коммунизме, но чтобы при этом соблюдались все права как при идеальной либеральной демократии. Анархизм с человеческим лицом. Мы не хотим видеть, что эти идеи не могут быть воплощены в реальность в неизменном виде. Более того, мы требуем, чтобы власть их воплотила, не принимая никаких отговорок (именно поэтому любую власть мы всегда не любим). Станем ли мы когда-то более реалистично смотреть на мир?

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