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О нашей власти как единственном европейце и россиянах — гипериндивидуалистах

Пандемия коронавируса заставляет делать неожиданные выводы о власти и гражданах России

О нашей власти как единственном европейце и россиянах — гипериндивидуалистах
Фото со страницы автора в Facebook

Нынешняя пандемия подтвердила мою убежденность в верности двух тезисов о России. Во-первых, русский человек (в данном случае русский – это синоним россиянина) – вообще ни разу не коллективист, а гипериндивидуалист. Во-вторых, власть в России – это единственный европеец (я бы даже добавил европеец-идеалист, вынужденный действовать рационально). Кроме того, у меня появилась мысль о том, что народ в России – это тоже европеец, но европеец-идеалист, не желающий адаптировать свои представления под реальность. Теперь чуть подробнее.

Что должны делать коллективисты в случае возникновения серьезной угрозы для всего сообщества? Сплотиться и дать общий ответ на этот вызов, заботясь об остальных членах коллектива. Что сделали мы? Во-первых, сразу же раскололись на два лагеря: считающие, что вирус есть и представляет угрозу; не верящие в существование вируса. Потом эти лагеря начали дробиться дальше, и сейчас можно наблюдать великую битву прививочников с антипрививочниками. И каждая из сторон считает себя правой, не желая даже прислушаться к аргументам оппонентов. Но дело не ограничивается только спорами, наплевательское отношение к ближнему вылилось и в повседневном поведении, когда люди были не готовы проявить хотя бы минимальную заботу к другому. Ну не веришь ты в вирус и не носишь маску – твое дело. Но ты ведь отказываешь другим в возможности защититься от тебя, не соблюдая даже минимальные нормы типа социальной дистанции. Пренебрежение чужим здоровьем, причем не абстрактным «чужим», а вполне конкретным соседским – это явно не показатель коллективизма.

Что же делали в такой ситуации власти? В некоторых странах Азии повели себя вполне в духе восточной деспотии – жесткие ограничения, штрафы и т.д. Европейцы, посмотрев на это, плюнули на все права и свободы личности и попытались сделать то же самое (с разной степенью эффективности). После появления вакцин они пошли по пути принуждения к вакцинации, в том числе через поражения в правах тех, кто отказывается это делать. Что произошло в России: ограничения ввели, но за их несоблюдение почти не наказывали (личность же, свобода и т.д.), все принудительные меры были легким поглаживанием по сравнению с тем, что делали власти «цивилизованных» стран. Обязательной вакцинации нет, причем прививаться пытаются заставить через систему поощрений. Все в духе классического европейского либерализма – личность на первом месте. Понятно, что эта красивая идея при столкновении с некрасивой реальностью оказалась не очень жизнеспособна, поэтому власти пришлось наступать на горло своему идеализму и становиться более прагматичной, хотя до нынешних европейских властей (уходящих все дальше в сторону Востока) нашей очень и очень далеко.

В этом плане власть в России действительно европеец-идеалист, вынужденный стать реалистом. Власть вообще не терпит идеалистов, которые, попав туда вынуждены либо меняться и становиться прагматиками (как большевики, например, или Борис Николаевич), либо уйти (хотя скорее их «уйдут» – как Временное правительство).

Ну и, наконец, о народе. Мы ведь очень хотим жить в таком мире, который был бы построен на основе европейских идей – либерализма, социализма и т.д. Чтобы у всех все было как при коммунизме, но чтобы при этом соблюдались все права как при идеальной либеральной демократии. Анархизм с человеческим лицом. Мы не хотим видеть, что эти идеи не могут быть воплощены в реальность в неизменном виде. Более того, мы требуем, чтобы власть их воплотила, не принимая никаких отговорок (именно поэтому любую власть мы всегда не любим). Станем ли мы когда-то более реалистично смотреть на мир?

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Сегодня в 10:57, просмотров: 236, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 11:58
Во-первых, русский человек (в данном случае русский – это общество россиянин) – умышленно разделяется чтобы властвовать.

Во-вторых, власть в России – это диктаторский режим.

Что должно делать общество в случае возникновения серьезной угрозы для всего сообщества? В данном случае это диктатура с целью ограбления природных ресурсов страны и соответственно общества россиян. Общество должно консолидироваться для свержения диктатуры. Просто, хотя-бы следуя инстинкту самосохранения.

А все эти нелепые меры российских властей в борьбе с коронавирусом, чтоб как в европах, не что иное как попытки диктаторского режима закамуфлировать свой режим под европейскую демократию. Но никак ни разу не забота о жизни и здоровье россиян.

Ну и к примеру борьба с купанием в водоемах Югры – что по этому поводу скажет доцент?

Это вообще непонятно под что камуфлируются – просто проявление маразма властей, как сопутствующего продукта любого диктаторского режима.

Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:00
Правильный анализ реальной ситуации в стране между властью и народом. Народ сегодня в состоянии пружины. Чем больше власть давит по любому поводу, тем больше народ сопротивляется. По простой причине, что принуждение и давление происходить от властей, которой они по большому счету давно не верят. Что ж за тридцать лет из нас европейца не получилось и вероятно не получится. Мы скорее азиаты. Поэтому все эти игры в европейкость и либерализм надо заканчивать. В стране почти сто национальностей и нес4олько религий. Тут нужен царь. «Просто царь», который объединит все народы. Кто он будет? Генсек, как Сталин или Брежнев? Или как цари из Династии Романовых? Или как Президент Путин? Не знаю. Но нужен один человек, которому все бы верили и починились.
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