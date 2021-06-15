Российская власть опять встает перед выбором – либо пиар и выборы, либо человеческие жизни

Тяжело быть автократией, которая пытается лавировать между своими фантазиями, политически мотивированными плохими решениями и суровой реальностью. Вот и сейчас: вроде как мы победили коронавирус (эти победы, как в свое время триумфы над запрещенным в РФ ИГИЛом, у нас отмечаются регулярно), вроде как обошлись при этом без сильных локдаунов, как на западе, при этом вроде как более-менее сохранили экономику, да еще и сделали лучшую в мире вакцину, чем страшно гордимся. Но вакцинацию провалили, а заболеваемость страшно растет, да еще, гадина такая, перед самыми выборами.

Что в этом случае делает ответственная перед избирателем власть в демократической стране? Во-первых, она уже не делала всего того, что наши устраивали – например, не объявляла ситуативно победу над «короной» каждый раз, когда кому-то надо было провести всенародное голосование о Конституции или захотелось посмотреть на парад. Во-вторых, не расслабляла народ увещеваниями о том, что все уже хорошо, живем, как жили, и вообще мы тут самые лучшие борцы с коронавирусом, а остальные нам завидуют. В-третьих, под сурдинку локдаунов и объяснений, что пандемия все еще страшная, и ее пережить можно только благодаря массовой вакцинации, провела бы нормальную прививочную кампанию. Опять же – тут будет жирным знаком вопроса стоять мера эффективности этих намерений, но как минимум вектор приложения силы понятен.

Ну а если уж опять все началось – значит, надо возвращать ограничительные меры и какими-то хитрыми мерами усиливать вакцинацию. К слову, власть в регионах (в Югре, в частности) этим занимается, потому что преимущественно именно ей отвечать перед народом. Хотя реальная ответственность за всеобщее ухудшение и за провал вакцинации – исключительно на федеральном этаже руководства страны и, в частности, работе его пропагандистского аппарата.

К слову, увидел тут пост в Твиттере: «Не, серьезно, вы 20 лет делаете все, что вам Путин скажет, в любую [фигню], которую он придумает, верите, почему именно для прививок от смертельной болезни нужно было сделать исключение, [блин]?»

Так как главная цель нашей власти – не наше с вами здоровье, а исключительно самосохранение, нам предстоит наблюдать за чудесными кульбитами – когда нужно вводить ограничения и доставлять неизбежные неудобства гражданам, чтобы справиться с третьей волной, но при этом нужно не раздражать электорат перед выборами, чтобы благополучно получить свое конституционное большинство. Очередной конфликт политического и пиаровского компонента с реальностью. Реальность в лице нас с вами проиграет.

Поэтому еще раз повторю – если у вас нет противопоказаний, прививайтесь «Спутником» (другим российским вакцинам я бы пока не советовал доверять) и берегите себя и своих близких. Никто за вас это делать не будет.