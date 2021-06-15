В Югре ужесточают ограничения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом

Уже год власти требуют ношение в общественных местах масок и перчаток. Уже полгода маски и перчатки стали доступны по цене и по наличию магазинах и аптеках. Уже дезинфицирующие средства стоят на каждом углу в ТРК и общепите. Средствами защиты завалены прилавки аптек и магазинов.

Уже и вакцинируют (стоимость дозы вакцины, кстати, 12 тысяч рублей) бесплатно, только приди!

И опять двадцать пять: 65+ на замок, дети — под конвоем родителей!

Но сколько же времени нужно, чтобы усвоить простые истины. Коронавирус — это надолго, а может быть, и навсегда. Сегодня маска — это наш образ жизни: туда не ходи, сюда не ходи без маски!

В крупных городах России это уже вошло норму. Люди автоматически без принуждения в автобус и торговые комплексы надевают маски. Это уже стало правилом хорошего тона.

Мне это неприятно, но я уважаю других людей. Я уважаю тех людей, которые носят маски. Элементарная вежливость по отношению ко всем окружающим тебя людям. А бравада не ношения маски некоторых граждан неуместна. Мало того: она преступна по отношению к сообществу.

Видимо, нужны драконовские меры, чтобы победить тупоголовость некоторых граждан?

Комментарий к материалу «Югорчан в возрасте 65+ снова посадили на самоизоляцию»