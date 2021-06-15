Сургут не хочет носить маски — и возмущается новыми ограничениями. Парадокс!

Внезапное ужесточение антиковидных мер в Югре тут же стало причиной возмущения населения: граждане уже начали бухтеть в соцсетях и мессенджерах. Понять можно: все-таки второе лето подряд без простых радостей земли, которые недавно казались привычными и неотъемлемыми.

С другой стороны, граждане, а вы на что рассчитывали-то? Я приехал в Сургут из Казани, где, например, полиция может войти в любой магазин в любой момент; может остановить такси и жестко штрафануть безмасочников. Не так, как Макагон, конечно, но все-таки приятного мало. Потому и ходят люди в масках не на отвали, как в Сургуте.

Сургут меня вообще очень удивил. Маски нет — и ладно, прорвемся. Да и прорываться даже не надо: никто ведь и не спросит. Особенно в торговых центрах, где можно гулять по залу, подняв забрало, а то и вовсе его сняв. Если уж на кассе потребуют — так и быть, на несколько секунд наденем. И снова снимем. Мы свободные люди.

Власти тоже поступили странно. Ограничения вводили постепенно, решения принимали спорные (закрытые скверы и парки мы уж точно не забудем), а главное — контроль за их соблюдением оказался максимально мягким, на грани отсутствия. Отдельные инциденты вроде упомянутого задержания помощницы депутата — не более чем перегибы на местах. Опять же, стоило посмотреть на опыт других регионов, где в пиковое время пандемии установили жесточайшие условия самоизоляции и обеспечили неукоснительное их соблюдение, грубо говоря, выработали у населения рефлекс: «Без маски — никуда!» — и облегчили жизнь всем.

Югра в этом плане идет своей дорогой: строгость постановлений губернатора здесь по-прежнему компенсируется необязательностью их исполнения. Неужели опять придется дома сидеть? Не хотелось бы. Но чем заняться взаперти — вы наверняка знаете: за год осадного сидения уж можно было придумать.