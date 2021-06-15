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​Всех свободных — под замок

Сургут не хочет носить маски — и возмущается новыми ограничениями. Парадокс!

​Всех свободных — под замок
Фото: pixabay.com

Внезапное ужесточение антиковидных мер в Югре тут же стало причиной возмущения населения: граждане уже начали бухтеть в соцсетях и мессенджерах. Понять можно: все-таки второе лето подряд без простых радостей земли, которые недавно казались привычными и неотъемлемыми.

С другой стороны, граждане, а вы на что рассчитывали-то? Я приехал в Сургут из Казани, где, например, полиция может войти в любой магазин в любой момент; может остановить такси и жестко штрафануть безмасочников. Не так, как Макагон, конечно, но все-таки приятного мало. Потому и ходят люди в масках не на отвали, как в Сургуте.

Сургут меня вообще очень удивил. Маски нет — и ладно, прорвемся. Да и прорываться даже не надо: никто ведь и не спросит. Особенно в торговых центрах, где можно гулять по залу, подняв забрало, а то и вовсе его сняв. Если уж на кассе потребуют — так и быть, на несколько секунд наденем. И снова снимем. Мы свободные люди.

Власти тоже поступили странно. Ограничения вводили постепенно, решения принимали спорные (закрытые скверы и парки мы уж точно не забудем), а главное — контроль за их соблюдением оказался максимально мягким, на грани отсутствия. Отдельные инциденты вроде упомянутого задержания помощницы депутата — не более чем перегибы на местах. Опять же, стоило посмотреть на опыт других регионов, где в пиковое время пандемии установили жесточайшие условия самоизоляции и обеспечили неукоснительное их соблюдение, грубо говоря, выработали у населения рефлекс: «Без маски — никуда!» — и облегчили жизнь всем.

Югра в этом плане идет своей дорогой: строгость постановлений губернатора здесь по-прежнему компенсируется необязательностью их исполнения. Неужели опять придется дома сидеть? Не хотелось бы. Но чем заняться взаперти — вы наверняка знаете: за год осадного сидения уж можно было придумать.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 517, комментариев: 7
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 13:02
Хорошо еще, что Ю.Н. в Сургут не из Пхеньяна приехал, где полиция может вломиться в любую квартиру в любой момент и отправить в трудовой лагерь.

А то бы сейчас Пхеньян в пример ставил.
Сергей Б
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Сегодня в 13:24
А еще помнится, во время настоятельных указаний Комаровой носить маски, сам Ю.Н. брал публичное интервью будучи без маски, мол очочи потеют. Хорош пример.

Хотя сама Комарова на международных форумах без маски рассекает. Есть с кого брать пример. Хотя у нее то, наверное, желтые штаны.

А вот то что очочи потеют в маске, это верно. И кислорода в Сургуте не хватает, а маска еще больше ограничивает доступ кислорода.

Есть конечно у спортсменов, такие маски, которые ограничивают доступ кислорода, они в них бегают, чтобы тренироваться на грани экстрима.

Но граждан то зачем на грани экстрима тренировать?

И кто бы еще сказал, какую пользу дает маска, кроме пользы не быть подвергнутым нападению со стороны полицейских действующих по указанию Комаровой. И самой Комаровой не плохо было бы справку из ПНД предъявить прежде чем указания раздавать на право и на лево.
Сергей Б
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Сегодня в 13:27
Ну чё, поддержал как мог.
Ю.H. Сергей Б
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Сегодня в 13:37
Брал. Аз есмь, житие мое... Но с соблюдением социальной дистанции.
Сергей Б
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Сегодня в 13:39
И вот что еще интересно: коронавирус-патриот действует исключительно по указке чиновников в промежутках между знаменательными государственными событиями. Чтоб в этих промежутках народ жил ровно и не трепыхался.

Следующее событие всенародные осенние выборы.
Сергей Б Ю.H.
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Сегодня в 13:50
Ну так и презервативом надо пользоваться без соблюдения социальной дистанции с малознакомыми женщинами.

А с ваших же слов и по указанию Комаровой маски всегда надо одеванными носить. Это получается и презервативы надо всегда одеванными носить.

Говорю же здесь без ПНД не разберешься.

Сергей Б
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Сегодня в 13:52
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Сергей Б
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Сегодня в 14:12
По прибытию из Казани Ю.Н. «зверствует» в отношении «бледнолицых».

Лучше бы в какую-нибудь демократическую страну съездил.

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