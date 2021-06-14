Аэропорт Сургута не продадут частнику и не будут реконструировать. Почему это хорошо

Здесь уместно вспомнить прошлое. На сургутский аэропорт в начале 90-х хотел положить лапу Чубайс и приватизировать его согласно его программе «дикой приватизации». Однако заместитель Сидорова и председатель КУИ Владислав Степанович Нестеров в нескольких арбитражных судах отстоял сургутский аэропорт.

В 1994 году администрацией города, Сургутнефтегазом, Сургутгазпромом, Сургутским ГПЗ, Тюменьавиатрансом и другими учредителями было создано АО «Аэропорт Сургут». Агентство по продаже авиабилетов было выделено из аэропорта и преобразовано в МУП «Агентство воздушных сообщений». В дальнейшем ведущими акционерами аэропорта стали Сургутнефтегаз и Utair.

Сейчас наш аэропорт занимает 21 позицию в рейтинге аэропортов РФ. За 2019 год было перевезено 1,8 млн пассажиров. Кроме Сургута аэропорт имеет филиалы аэропорта в Березово (с металлической полосой), в Ноябрьске и современный аэропорт в Якутии — на Талакане. Кроме того, аэропорт является учредителем нескольких ООО, в том числе Фонда поддержки ветеранов авиаторов Западной Сибири.

Исходя из истории и функционала сегодняшнего аэропорта Сургут продажа его частнику противоречит философии аэропорта, заложенный при его создании учредителями. Раз.

Второе. Частник сразу же избавится от убыточных филиалов в Березово и Ноябрьске. Да, Талакан — это чисто вахтовый аэропорт. Но может быть, будет брать его в аренду у Сургутнефтегаза. Да и Фонд поддержки ветеранов-авиаторов частник не пощадит. Поэтому основным акционерам невыгодно лишаться этого актива ради обновления здания аэровокзала. Как-никак, а с пассажиропотоком он справляется при приличном авиасервисе.

Что может предложить частник? Тот же функционал аэровокзального комплекса с добавлением нескольких этажей для ТРК и, видимо, крутой стоянкой для автомобилей и автобусов. И может быть, в дополнение к аэровокзальному комплексу частником был бы организован по просьбе города транспортный хаб с автовокзалом, что сомнительно. Но до 2030 года, похоже, это планы и мечты. Ибо аэропорт сегодня находится в ограниченных территориально реалиях.

Об аэровокзальном комплексе для туристов. Для Сургута наиболее вероятен событийный туризм. Событий в Сургуте кот наплакал. События нужно создавать. Любые: спортивные, культурные, корпоративные, государственные. Кстати, даже в далекие 60-70 годы событий в Сургуте было больше, чем сейчас. Нет-нет да и заглянет Косыгин, Байбаков, Шашин, Непорожний, государственные и партийные деятели. То космонавты, то писатели, то поэты, то композиторы. А всесоюзные слеты буровиков, нефтяников, геологов? Это огромные массы людей. Гостиниц не хватало. А летние трудовые семестры студентов со всего Союза — чем не туристы? Событий было очень и очень много, которые рождались ритмами того времени.

А сегодня события городу нужно создавать и в них нужно вкладывать. Поэтому консерватизм в реконструкции сургутского аэропорта оправдан. Нет причин ее форсировать.

Комментарий к выпуску «О чем говорят» о возможностях реконструкции сургутского аэропорта