В Сургуте у праздничному велопробегу присоединилось около трехсот горожан

Все смешалось в этот день на площади Советов: люди и железные кони. Регистрация участников велопробега, приуроченного к празднованию Дня города и Дня России, началась еще в 10 часов. К 12 здесь уже собралось несколько сотен велосипедистов и зрителей, которые просто нежатся на солнце в этот теплый денек.

В ожидании старта участникам скучать не пришлось – для них организовали мини-соревнования. Попробовать свои силы перед массовым заездом и обогнать соперника выстроилась целая очередь.

А кто-то перед стартом позаботился о техническом состоянии своего железного коня и отправил его на обследование зоркому велотерапевту.

Организаторы – Арт-резиденция Сургута и федерация велоспорта – говорят о том, что ожидали немного меньше участников, но в то же время очень рады, что мероприятие получило такой отклик у горожан.

Кульминация мероприятия – велосипедисты всех возрастов вышли на старт. Они проехали дистанцию от улицы Энгельса до сквера на Каролинского за ТЦ «Богатырь». Весь маршрут составляет порядка пяти километров.

«ГИБДД согласовала нам маршрут, машины не выделили, поэтому будем двигаться согласно правилам дорожного движения в колонне, занимая правую полосу. С такой численностью участников маршрут займет около 40 минут. В маршруте участвуют дети до 18 лет – они едут по тротуару», – председатель РОО «Федерация велоспорта ХМАО-Югры» Алексндр Посохов.

Цель мероприятия была не столько привязана к праздникам, сколько к открытию летнего сезона в целом. «Цель была – взбодрить молодежь Сургута. Велоспорт активно развивается в городе, велосипедистов очень много, поэтому мы предложили федерации велоспорта провести это мероприятие», – рассказал начальник отдела молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

Где еще в эти праздничные выходные будут рады видеть сургутян, читайте в спецвыпуске афиши СИА-ПРЕСС.