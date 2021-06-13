В День России жители нашей великой страны не могли найти место, чтобы сходить в туалет

12 июня, в день празднования Дня России, сургутянам повезло. Наконец, пришло долгожданное тепло, и многие устремились в парки. В том числе и «Кедровый лог». Парк, в котором уже три года идет реновация. Асфальтируют стоянку, устанавливают огромные коромысла, вырубают деревья гектарами. Но при этом до сих пор не работают туалеты.

Причем как новые мобильные, так и старые стационарные.

Приходилось с состраданием наблюдать как гуляющие вереницей подходили к туалетам, дергали по очереди за все ручки, пожимали плечами и принимали для себя нелегкое решение. Оставить прогулку в парке и ехать домой либо прятаться по кустам, забыв о достоинстве гражданина Российской Федерации. Достоинстве человека, живущего в Великой стране, о котором в этот же день наперебой писали все представители власти.

С уважаемыми чиновниками трудно не согласится. И с тем, что «Мы часть Великой страны», и что «Нашей историей можно гордится», и что «Культура и облик Сургута созданы руками людей». Вы все правильно пишете, да и вообще вы все большие молодцы!

Только пожалуйста откройте туалеты. А то писять хочется!