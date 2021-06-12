Ответ на статью Алексея Панченко о новом трайбализме о единых ценностях

Услышав о том, что обладатель звания «Лучший управленец Сургутского района» 2019-го года Алексей Панченко призывает разбредшихся по своим информационным пещерам соотечественников задуматься о том, чтобы перейти от единого содержания к единым ценностям, я не смог не откликнуться. Идея-то великолепная. Как говорится, возьмемся за руки, друзья. Миру — мир, вернее, мир — дружба — жвачка.

Правда, великолепие идеи несколько меркнет, если не краем уха о ней услышать, а дать себе труд прочитать короткий текст доцента Панченко. Я потратил три минуты и не пожалел. В моей «информационной пещере» не часто встретишь такого уровня …, не знаю, честность, цинизм или простоту, которая, к сожалению, хуже воровства.

Начать придется с главного. Для чего, собственно, автор предлагает, извините за тавтологию, объединяться на основе единых ценностей? Барабанная дробь... Для создания новых вождеств. Так честно и пишет без всяких обиняков: «Пора бы задуматься о том, чтобы перейти от единого содержания к единым ценностям, на основе которых возможны племенные союзы и в перспективе могут вырасти новые вождества». Большой энциклопедический словарь не оставляет никаких сомнений в значении этого чудного слова, даже звучащего в XXI-м веке как стыдный атавизм, тем более в разговоре о будущем страны. «Вождество — это форма племенной организации в эпоху разложения первобытнообщинного строя. Управление племенем или союзом племен в вождестве осуществляется родоплеменной или военной верхушкой во главе с наследственными вождями».

Захватывающие, конечно, перспективы... Но дальше больше. Оказывается, во всем мире, во всех государствах сегодня в принципе не существует «единого содержательного пространства». Бог его знает, какой смысл вкладывает автор в этот выдуманный им термин, наверное, смотрит российский телевизор, читает российские федеральные и пропагандистские интернет-СМИ, в которых кроме разрешенной свыше информации, действительно, начисто отсутствует все живое, и делает «естественный» вывод, что везде так. Только хочу уважаемого А. Панченко огорчить, единая информационная повестка существует и в США, и в Великобритании, и в Германии, и во Франции.

Выступления и поездки крайне правой Марин Ле Пен освещаются общенациональными каналами и обсуждаются всем французским обществом наравне с выступлениями президента Макрона, лидеров правых и социалистов, крайне левого Жан-Люка Меланшона, а не только постится в соцсетях для избранных подписчиков или на нишевых сайтах, потому что дальше государственная цензура не пускает. И вполне себе крайне правый философ, писатель Эрик Земмур не вылезает из телевизора. Журналисты, политики, эксперты, философы, ученые, писатели, а вместе с ними и все французское общество участвуют в важной работе — осмысляют происходящее, новые политические идеи, планы на будущее, не запираясь в своих информационных пещерах, которые, несомненно существуют и там. Да, не все, и там не обходится без сектантов-антипрививочников-верующих в мировой заговор, но огромное большинство. Идет политическая борьба, граждане готовятся к выборам. Не столько какой-то личности, сколько политического курса, будущего своей страны.

И последнее. Единые ценности, к которым А. Панченко предлагает перейти. Несомненно, «о ценности дружбы можно говорить не только на примере «Трех мушкетеров», но и «Гарри Поттера», а о любви писал не только Пушкин, но и Гребенщиков». Но, господа-товарищи. Я полистал Facebook уважаемого доцента, лучшего управленца Сургутского района, дабы воочию убедиться, что он сам разделяет ценности Гарри Поттера, Гребенщикова, Пушкина или «Трех мушкетеров». И был неприятно удивлен. Верноподданническое и совершенно необязательное «иду голосовать за поправки в Конституцию, а призывы голосовать против них, аргументируемые «обнулением», звучат примерно так: «Откажись от социальной защищенности сегодня, чтобы иметь возможность столкнуться с неопределенностью завтра». Одобрительное хихикание над отравлением Навального и британским шпилевым позорищем двух Героев России.

Феноменальное: «В принципе, чтобы уронить страну в пропасть достаточно таких людей, как историк Милюков, адвокат Керенский и поэтесса Цветаева. А вот чтобы вытащить ее оттуда приходят недоучившиеся в университетах Ленин, Сталин и Дзержинский» (Марина Цветаева – не неограниченная законами царская власть – уронила Российскую Империю. Палачи Ленин с Дзержинским (!!!!!!) ее вытащили...)

«Два дня думал и понял, за что мне должно быть стыдно. За то, что наша власть смотрит сквозь пальцы на всяких Шендеровичей, вместо того, чтобы отправить их на казенные харчи куда-нибудь под Магадан. Вот за это мне действительно стыдно». Это реакция на передачу с Виктором Шендеровичем (которую в пещере А. Панченко, вроде бы не должны были слушать), где он говорит: «А то у нас тоже тут загоняют. Ты за Путина или против России? Опаньки. Это же то же самое. Это подмена. Это наперстки. Нами правят наперсточники».

А размышления о сословном строе, как идеале устройства российского общества... Нет слов.

Какой там Гарри Поттер, Атос и Гребенщиков. При ближайшем рассмотрении о ценности дружбы с господином Панченко в пору говорить на примере Драко Малфоя, а о свободе, справедливости, честности, чувстве собственного достоинства, видимо, вообще бессмысленно.

Но это полбеды. Тут, как говорится, еще одно «но». Сдается мне, что г-н Панченко не к людям и обращался. Не к согражданам. Ведь пишет он о попытках государства выстроить единое содержательное пространство. Не общества, не граждан, а именно государства. И призыв «поэтому пора бы задуматься о том, чтобы перейти от единого содержания к единым ценностям», по-моему, совершенно логично обращен к тому самому российскому государству, с каждым годом теряющему монополию на «содержание» вместе со своей стареющей аудиторией, а потому вынужденному постоянно ужесточать цензуру и репрессии. Такой, однако, получается, Гарри Поттер...