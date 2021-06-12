Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравляет с Днем России

Уважаемые жители Уральского федерального округа! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с нашим общим праздником - с Днем России!

Со времени подписания Декларации о государственном суверенитете прошло немало лет, и страна изменилась. Но ценности, на основании которых можно говорить о подлинной независимости и суверенитете нашей страны, остаются неизменными. Это демократическое развитие, укрепление гражданских институтов, создание условий, при которых реально обеспечены права и интересы каждого гражданина.

По поручению Президента Российской Федерации мы решаем целый ряд важнейших задач, от которых зависит не только качество жизни сегодня, но и будущее благополучие и процветание России.

Мы уже многое смогли сделать, и я хочу поблагодарить всех жителей Уральского федерального округа за вашу активность и добросовестный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах, новых успехов и достижений!