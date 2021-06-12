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​Неубедительно

Как под ширмой секретности нам продают пустышки про ФБК*

​Неубедительно
Фото pixabay.com

Не так давно я дискутировал со своими друзьями на разнообразные темы, и там был затронут Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией, который *российское государство считает иностранным агентом, а теперь еще и экстремистской организацией.

Тогда я говорил: «Если Навальный и ФБК обвиняются на словах в работе на ЦРУ, получении от них финансирования и подготовке революции – пусть их судят за измену родине или еще чего такое».

Мне отвечали: «Слушай, ну ты же можешь допустить, что дыма без огня не бывает, и что Навального российские власти прессуют именно потому, что имеют четкие доказательства причастности к работе на иностранные спецслужбы…» – ну и далее по тексту.

Я тогда сказал: «Конечно, я допускаю, что Навальный и ФКБ могут быть причастны к работе на иностранные спецслужбы или могут получать от них деньги и инструкции. Но тогда у этого должен быть след и конкретные вещественные / цифровые доказательства, которые наши особисты должны иметь на руках. Как только их предъявят, и я пойму, что это не подлог, а реальные свидетельства того, что Алексей и его структуры работали на какую-то внешнюю силу – я это признаю и сам буду осуждать ФБК за такие действия».

И вот у российского государства появилась прекрасная возможность открыть глаза всем, кто поддерживает или хотя бы сочувствует Навальному – суд о признании ФБК экстремистской организацией. Уж казалось бы – если у вас есть на руках дискредитирующие факты, так вывалите их на головы жалким либерастишкам, пусть осознают правду о своем кумире и убегут плакать к себе в «Старбакс» или где они там обычно тусуются.

Что произошло дальше? Ничего.

Суд засекречен, что в переводе означает: «Мы не хотим позориться той аргументацией и доказательной базой, что у нас есть». Потому что если б было, что предъявить – уж предъявили бы. Все прослушки, прозвоны, простукивания стен и анализы крови / пота / мочи у них на руках. Неужто не получилось нарыть чего-то существенного?

Нет, какие-то детали происходившего в зале заседаний прорывались. Типа обвинений в том, что «ФБК готовили цветную революцию» – кто пограмотнее в юриспруденции, найдите понятие «цветная революция» в российских законах. Ну или что «мероприятия ФБК имели тенденцию к массовым беспорядкам» – к счастью обвинителей, понятие «массовые беспорядки» в наших законах есть, к сожалению обвинителей, ни одного приговора суда по этой статье в отношении организаторов или участников акций ФБК нет. Ну и так далее. В общем, взяли за основу передачи Соловьева и на этом построили обвинение, и обвинили.

Я знаете, что подумал. Ведь можно было сделать проще. Полностью засекретить суд, тотально, чтобы любое разглашение хоть слова оттуда грозило уголовным преследованием. И чтобы обвинитель на заседании вышел и начал читать, например, «Колобка». Или «Курочку Рябу». Или «Чипполино» (хотя это уже настоящий экстремизм, не стоит). Адвокаты бы сидели с распахнутыми ртами, судья бы внимательно слушал и кивал головой, а потом приговор – ФБК экстремисты.

Выходят адвокаты, а сказать ничего нельзя. Ну и какой-нибудь Новиков в приватном разговоре на кухне рассказал бы другу о происходившем, тот бы слил каким-нибудь «Важным историям» или «Медузе», это бы опубликовали – и российская власть бы могла с полным правом сказать: «Слушайте, ну вы врите, да не завирайтесь. Ладно вы про дворцы придумываете сказки, про домики для уточек, но чтобы мы на суде «Колобка» читали – вы уж совсем головой тронулись». И многие бы поверили.

К чему я все это. Секретность – это ширма для произвола. То, что секретно, что не контролируется и не проверяется внешними акторами (особенно в России, где неподконтрольность исполнительной и силовой власти стремится к абсолюту), там может происходить ровным счетом все, что угодно. Вам могут со страшным выражением лица рассказывать, что там все жуткое и секретное, а на самом деле читать «Колобка».

Понятно, что совсем без секретности в делах силовиков нельзя, но мы видим, как эта коварная субстанция расползается и становится прикрытием для любой гадости (к слову, вы знали, что у нас расходы госбюджета на четверть секреты, и эта доля с каждым годом становится все больше?). Мы задаем власти вопросы, желая получить конкретные ответы, а они нам: «Ой, секретик. Вы лучше поверьте нам на слово».

Не хочется.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 192, комментариев: 0
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