Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем города

Дорогие сургутяне!

Поздравляю вас с Днем России и Днем города. Сургуту 427. Наш город всегда отличался особым характером: его выбирают для жизни трудолюбивые люди, на которых опирается стабильность и сила России.

Город растет, развивает свой промышленный потенциал. Сегодня Сургут — деловой, культурный, инновационный центр. Но самая большая его ценность — конечно же, жители. Наследие Сургута, история города, его культура и облик, созданы руками людей.

Пусть и впредь наш город остается для сургутян самым любимым и привлекательным. Местом новых возможностей, с которым неразрывно связано не только настоящее, но и наше будущее.

С праздником, сургутяне! С праздником, Сургут!