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Каждый из нас – часть великой страны

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравляет с Днем России

Каждый из нас – часть великой страны

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем России.

Каждый из нас – часть великой страны – чувствует ответственность за себя, семью, Родину. Осознавая это, мы добиваемся успехов, отвечаем на вызовы. Пандемия проверила силу нашей сплоченности.

Команда Югры – 1 миллион 687 тысяч югорчан. Жители автономного округа вносят личный вклад в развитие родного поселка, города, региона. В центре преобразований – запросы, мнения, позиции, выбор граждан.

Так, в 2020 году по итогам рейтингового голосования в автономном округе благоустроены 64 общественные территории. В этом году объекты для первоочередного благоустройства определили более 110 тысяч югорчан. Подведены итоги первого регионального конкурса инициативных проектов. 83 инициативы стали победителями. Объединив усилия, жители к концу этого года получат новые современные пространства для семейного отдыха, спортивные площадки, скверы, туристические маршруты.

12 июня день рождения Нижневартовского района. Мероприятия, приуроченные ко дню образования, проходят в Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском районе. Автономный округ – субъект Российской Федерации – труженик, обеспечивающий мощь государства.

Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Сургута, Герой Социалистического Труда Вера Ивановна Панасевич: «Когда человек живет полной жизнью, когда ему не безразличны люди, которые его окружают, тогда жизнь заставляет и делать, и строить, и двигаться вперед».

Это про югорчан. Мы живем, работаем по обновленной Конституции страны. Мы – команда, которой по плечу достижение поставленных целей. Вместе мы справимся с задачами, реализуем масштабные проекты.

Сила и будущее – в каждом из нас, дорогие земляки, в заботе о своих детях, родителях, в любви к своему дому, Югре, России.

С праздником, Югра, с Днем России!


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Сегодня в 10:38, просмотров: 190, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:00
Лицемерненько.

Каждый из нас – часть великой страны…

Команда Югры – 1 миллион 687 тысяч югорчан.

Нет.

Как сказал Президент РФ Владимир Путин: Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:45
Ой, а кито это тут минусит?

Такие же, как и хозяйка лицемерненькие холопы Комаровой?

Против Путина поперли?

Вот то вам зады щас надерут.
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